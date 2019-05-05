Huawei الشركة الأكبر..الأقوى..الأقرب متجر إلكتروني للشركة في الأردن بخدمات استثنائية

أعلنت شركة التقنية الكبرى Huawei عن إطلاق متجرها الإلكتروني الأول من نوعه في الأردن، لتكون أكثر قرباً من زبائنها ولتنقل الخدمات إلى مستوى جديد كلياً، يمتاز بالتواصل المباشر والخدمات الاستثنائية والعروض الرائعة التي يقدمها. وقد جاء الافتتاح “المفاجىء” لللمتجر ليزيد الموسم الحالي تميزاً مع العروض الرائعة والأجهزة الجديدة التي تحوي من التقنيات ما لا حصر له، وليكون الوجهة المثالية للزبائن كثيري الانشغال ومن لا يملكون وقتاً كافياً للتسوق.

ومن أهم الأجهزة والمنتجات التي يحتويها المتجر الإلكتروني الجديد ما يلي:

– سلسلة P30 الجديدة كلياً، والتي أحدث إطلاقها ضجة كبيرة في أسواق الأجهزة الذكية حول العالم.

– أجهزة السلسلة Mate 20 والجهاز الثوري Porsche design Huawei Mate 20 RS.

– أجهزة السلسلة Y والسلسلة Nova 3.

– الكمبيوتر المحمول Matebook X Pro وجهاز Matebook E.

– ألواح Huawei الإلكترونية الرائعة مثل: MediaPad M5 .

– ساعات Huawei الذكية مثل: GT watch وband B5.

– اكسسوارات الأجهزة ومنتجات أخرى مثل الشواحن اللاسلكية والسماعات الرياضية.

يقدم المتجر الإلكتروني الجديد تفاصيل الأجهزة والمنتجات بطريقة منظمة تغنيك عن مساعدة موظفي المبيعات، بجانب أشكال وأنواع المنتجات ليتيح لك حرية اختيار ما تفضل بأسهل الطرق؛ فبجانب أن الموقع الإلكتروني سهل الاستخدام، توفر الشركة من خلاله طرق دفع متعددة أهمها: الدفع المباشر عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، أو الدفع النقدي عند الاستلام مع توفير خدمة التوصيل المجاني لمشترياتك.

وقد أعلنت الشركة الكبرى عن مفاجآت عديدة لفترة محدودة (5 – 11 أيار) احتفالاً بإطلاق المتجر الإلكتروني، ومنها:

– شاحن خارجي متنقل سعة 6700 مللي أمبير لدى شرائك بقيمة 60 – 150 ديناراً

– شاحن خارجي متنقل سعة 6700 مللي أمبير وعصا سيلفي لاسلكية “بلوتوث” لدى شرائك بقيمة 150 – 300 ديناراً

– ميزان ذكي، وسماعات أذن عالية الجودة لدى شرائك بقيمة 300 ديناراً أو أكثر

ولتكون من الثلاثة المحظوظين وتحصل على فرصة دخول السحب للفوز بإحدى (ساعات GT الثلاثة) قم بلصق صورة على صفحة Huawei وصفحة Reach، بجانب إمكانية الحصول على واحدة من 10 ساعات Band 3e عند التسجيل كعضو في متجر Huawei الإلكتروني الجديد عن طريق السحب العشوائي.

يمكنك الوصول إلى المتجر الإلكتروني الجديد عبر الضغط على موقع Huawei الإلكتروني: https://consumer.huawei.com/levant ثم اختيار زر الشراء، ثم اختيار متجر الأردن الإلكتروني.

أو عبر الضغط على الرابط المباشر الخاص بالمتجر الإلكتروني:

https://huaweieshop.jo/

خطوة جديدة تثبت من خلالها Huawei حرصها الدائم على أن تكون أقرب إلى زبائنها، وأن تقدم أفضل خدمات ممكنة بأبسط الطرق وأسهلها استخداماً، وعبر المتجر الإلكتروني الجديد؛ أصبح الآن بإمكانك العثور على أجهزتك المفضلة أينما كنت وبضغطة زر.