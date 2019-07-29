Huawei تتقدم 11 مركزاً على قائمة فورتشن 500 القفزة الجديدة تأتي في ضوء الإنجازات المرموقة التي حققتها Huawei هذا العام

سجلت علامة Huawei التجارية تحسّناً ملحوظاً على قائمة “فورتشن 500” لأبرز الشركات العالمية، حيث ارتقت إلى المرتبة 61، متقدمةً بـ 11 مركزاً مقارنةً بالعام السابق، و68 مركزاً مقارنةً بعام 2017، ما يؤكد على سير الشركة وفق مسارٍ تطويري ناجح حافل بالإنجازات.

وتصنّف قائمة “فورتشن 500” الشركات وفقاً لإيراداتها وأرباحها، حيث تركّز على حجم الشركات وتقارن أداءها وفق عدّة معايير. وبات هذا التصنيف مؤشراً هاماً تستخدمه الشركات لقياس ما تمتلكه من قوة وحجم وتنافسية على المستوى العالمي، كما أنه يمثّل أحد أهم معايير الاقتصاد العالمي ليتجاوز حدود الدول والقوميات والفروقات الثقافية. ويأتي صعود Huawei اللافت كنتيجةٍ طبيعةٍ ومستحقةٍ لما حققته من زيادة في العائدات بنسبة 22%، وتغيير بنسبة 27.5% في الأرباح على أساس سنوي مقارنةً بالعام الفائت، علماً أن تفوّق العلامة لم يقترن بقيم الربحية فحسب.

وفي هذا الصدد، قال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Huawei لأعمال المستهلكين: “يشكل تقدمنا المستمر على قائمة ’فورتشن 500‘ دليلاً آخر على نجاح الشركة في 2019. وقد كان لنهجنا المتفاني بتوفير أفضل الحلول التقنية للعملاء، والتركيز على الابتكار من خلال الاستثمار في تجارب البحث والتطوير دورٌ جوهري في تحقيق مزيد من التميز والنجاح”.

تجدر الإشارة إلى أن Huawei قد حققت في وقت سابق من هذا العام المركز 47 على قائمة ’براندز‘ لأفضل 100 علامة تجارية عالمية من حيث القيمة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى المنتجات المبتكرة الرائدة مثل نظام الكاميرا المتقدم الذي يتمتع به هاتف HUAWEI P30 الذكي والابتكارات التكنولوجية غير المسبوقة التي تتمتع بها سماعات هاتف HUAWEI Mate X إلى جانب هاتف HUAWEI Mate 20 X (5G) المرتقب، والذي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس.