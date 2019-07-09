Huawei تزيد صيف “عمّان” سخونة! عروض مميزة على السلسلة Y

صيف حار ذلك الذي أطل علينا اليوم، حيث تتوالى الموجات عالية الحرارة بالقدوم من هنا وهناك؛ وبعد اليوم سيكون أكثر “سخونة” و”متعة” في دمج غريب وذكي من الشركة الأكثر ذكاءً Huawei.

أعلنت شركة Huawei عن عروض صيف رائعة تقدمها هذا الموسم تخص سلسلة Y العريقة ، والتي حققت نجاحات متتالية وشعبية واسعة لدى المستهلكين، بفضل مواصفاتها الرائعة وأسعارها الأكثر روعة! و ستبدأ هذه العروض من 1 يوليو وتستمر حتى نهاية أغسطس

وتالياً تفاصيل ومواصفات الأجهزة المشمولة:

Y9 2019: يمتلك الجهاز الذكي كاميرا أمامية ثنائية بقدرة 16+2 ميغابيكسل تمنح المستخدم سيلفي فائق الوضوح وبعمق مميز، وكاميرا رئيسية ثنائية أيضاً بقدرة 13+2 ميغابيكسل بمحسنات التقاط متعددة.

معالج Y9 2019 من نوع Kirin 710، ومساحة التخزين تأتي بسعة 64 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية (رام) بسعة 4 جيجابايت. ولملاقاة أذواق المستخدمين يأتي الجهاز المميز بـ3 ألوان مختلفة هي: الأسود الحالك، الأزرق الياقوتي، لون الشفق).

Y7 Prime 2019: يقدم كاميرا أمامية قوية بقدرة 16 ميغابيكسل، وكاميرا رئيسية ثنائية بقدرة 13+2 ميغابيكسل، تقدم وضوحاً مميزاً وألواناً مشبعة. ومن نقاط القوة الرئيسية للجهاز نسبة وضوح الشاشة التي تعرض المحتويات بصيغة HD+ وبتقنية Dewdrop، مضافاً إليها ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجابايت ومساحة تخزين 32 جيجابايت مع وجود نسخة أخرى من الجهاز بمساخة تخزين 64 جيجابايت. ولزيادة الروعة؛ يقدم الجهاز بطارية ضخمة بسعة 4000 مللي أمبير، تمنح فترة استخدام طويلة جداً في الشحنة الواحدة.

Y6 Prime 2019: يحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بقدرة 8 ميغابيكسل، ورئيسية بقدرة 13 ميغابيكسل بفتحة عدسة 2.0 وفلاش من نوع Selfie toning، مع العديد من المستشعرات الخاصة بالضوء، الجاذبية، البصمة، والمسافة وغيرها، كما يقدم Y6 Prime 2019 بطارية قوية بسعة 3020 مللي أمبير والعديد ن المواصفات الأخرى المميزة.

Y5 2019: جهاز أنيق بكاميرا أمامية بقدرة 5 ميغابيكسل ورئيسية بقدرة 13 ميغابيكسل. المساحة التخزينية تبلغ 32 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية مناسبة بواقع 2 جيجابايت. ويأتي بألوان مميزة (البني العنبري، الأسود العصري).

الجهاز الأخير Y5 Lite يقدم كاميرا أمامية بواقع 5 ميغابيكسل ورئيسية 8 ميغابيكسل، مع ذاكرة عشوائية 1 جيجابايت، ومساحة تخزينية 16 جيجابايت. بطارية Y5 Lite القوية تأتي بسعة 3020 مللي أمبير لتمنح الجهاز الذي يأتي بألوان (الأزرق والأسود) حرية كبيرة في وقت الاستخدام.

يذكر أن عروض الصيف المميزة من Huawei تبدأ اعتباراً من 1 يوليو وتستمر حتى نهاية أغسطس، وهذا العرض سيكون متوفر في جميع المحلات التي تبيع أجهزة Huawei. وسيكون العرض أيضاً متوفر على متجر Huawei الالكتروني الرئيسي https://huaweieshop.jo/ar فسارعوا لاقتناء جهازكم المفضل من السلسلة Y وتمتعوا بالسعر المميز والعروض الأفضل من Huawei.