“Huawei” تعمل على افتتاح معرضها في “العبدلي مول”

عمان– حرصاً من “Huawei” على القرب الدائم من زبائنها، واستكمالاً لرؤيتها العامة في خدمتهم أينما كانوا، تعمل الشركة على قدم وساق لافتتاح معرضها الجديد في “العبدلي مول”؛ حيث سيشتمل المعرض على أحدث الأجهزة التي تقدمها “Huawei” من أجهزة هواتف ذكية، ساعات متنوعة وأجهزة لوحية وغيرها.

وتقدم “Huawei”، من خلال تنوع منتجاتها، مثالاً جديداً على الشمولية التقنية التي تتبعها، وتتعدى الصورة النمطية لتصنيع الأجهزة الذكية، ففي كل مجال تقني نجد لـHuawei بصمة واضحة وأثراً كبيراً. ومن أهم منتجات الشركة من غير الهواتف الذكية “الساعات الثورية”، أهمها: الساعة الأكثر أناقة، التي تمتاز بتصميم فريد يجمع بين الكلاسيكية بشكلها الدائري وبحجم شاشة 1.39 إنش، والتقنية المتطورة والبرمجيات التي ترفع من مستوى الحياة “الصحي والسليم”. تأتي ساعة Huawei GT ببطارية هائلة القدرة توفر 22 ساعة من العمل عند الاستخدام “الثقيل جداً” كما في الماراثون للرياضيين؛ حيث تقدم قراءات متواصلة للمسار والمسافة المقطوعة، ومؤشرات صحية كضغط الدم والنبض وغيرها. كما تقدم الساعة ما يزيد على 30 يوماً من العمل العادي للساعات التقليدية، وأسبوعين من الاستخدام العادي.