“Huawei” تهدي ساعة ذكية لمشتري “Mate 20 Pro”

عمان- أعلنت “Huawei” عن إهداء ساعة GT الذكية وعالية الجودة لمشتري “Mate 20 Pro”.

وفي ظل المبيعات الهائلة التي حققها وما يزال مستمراً في تحقيقها، تعود الشركة لطرح “Mate 20 Pro” إلى الواجهة مجدداً بكل ما يقدمه من مواصفات ثورية وذكاء متقدم، ومن أهم ما جاء به الجهاز ما يلي:

تتميز كاميرا ثلاثية فائقة القوة، بقدرة 40، 20، 8 ميغابيكسل وبميزات غير مسبوقة مثل SuperMacro وزاوية التصوير العريضة التي تشمل أضعاف المشهد للعدسات التقليدية، بالإضافة إلى تعرف أكثر دقة على العناصر، وزيادة تركيز امتصاص الضوء لزيادة الوضوح والسطوع في التصوير الليلي والإضاءة الخافتة.

طاقة أكثر من كافية: ويمتلك هاتف “Mate 20 Pro” بطارية ضخمة بسعة 4200 مللي أمبير تكفي ليوم كامل في الشحنة الواحدة، مع إعادة شحن فائق السرعة (من 0 % إلى 70 % خلال 30 دقيقة فقط)، فمهما كنت مشغولاً أو على عجلة من أمرك؛ “Mate 20 Pro” مثالي لك! وقد عملت “Huawei” على إطلاق تقنية الشحن العكسي من تطويرها للمرة الأولى في هذا الجهاز، لشحن الأجهزة الأخرى التي تعمل بالشحن اللاسلكي مباشرة من “Mate 20 Pro”.