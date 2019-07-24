Huawei تُلهِب الأسواق بعروض لا تقاوم

منذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها الشركة الكبرى Huawei عن عروض الصيف المميزة؛ استطاعت بذكاء لمس النتيجة المباشرة والتي ظهرت عبر الإقبال الكبير والإعجاب الذي بدى على المستخدمين في كل مكان، حيث اشتملت العروض على الأجهزة الأفضل والأكثر شعبية من Huawei أهمها P30 Pro، P30، Mate 20 Pro.

نبدأ بجهاز P30 Pro الذي يعتبر الجهاز الأقوى حتى الآن لما يحويه من مواصفات ثورية وقدرات كبيرة، أهمها:

كاميرا رئيسية رباعية بقدرة 40 ميغابيكسل مدعومة بحساس Superspectrum و20 ميغابيكسل بعدسة التقاط واسعة جداً، 8 ميغابيكسل بعدسة telephoto وخاصية SuperZoom تمكنك من تصوير القمر بأدق تفاصيله بشكل غير معهود في الهواتف الذكية. والرابعة كاميرا ToF، تمنح نتائج هائلة وتقدم لك فرصة مشاهدة المزيد من العالم! بالإضافة إلى ذلك تقدم كاميرا “لايكا” الرباعية نظام التصوير الليلي المطور الذي يتيح التقاط صور مذهلة في الظلام وأثناء الليل، بجانب خاصية التقاط فيديو مزدوج بكاميرتين في ذات الوقت بطريقة احترافية لا تحتاج لأي تعديل لاحق؛ أحدها بالصيغة العادية والآخر عن قرب.

بطارية P30 Pro تأتي بسعة 4200 مللي أمبير تمنح يوماً كاملاً من الاستخدام في الشحنة الواحدة، ناهيك عن الشحن فائق السرعة (من 0% إلى 70% خلال 30 دقيقة فقط)، كما أن الجهاز يأتي بتصميم أنيق وألوان مميزة: الكريستال المموج، لون الشفق، الأسود. سعر الجهاز خلال عرض الصيف الذي يستمر حتى 31 أغسطس؛ هو 619 ديناراً مع حزمة شراء تتضمن شاحن لاسلكي، شاحن متنقل بقدرة 40 واط، شاحن سيارة و3 أشهر إضافية من الكفالة.

جهاز P30:

يقدم جهاز P30 العديد من المواصفات المميزة، أهمها: كاميرا ثلاثية عالية الأداء بواقع 40، 16 و8 ميغابيكسل تمكن المستخدم من التقاط صور رائعة بالبعد الطبيعي أو باستخدام قدرة التقريب الهجين البالغة x5، كما أنها تقدم خاصية التقاط الفيديو المزدوج مماثلة للنسخة Pro، بالإضافة إلى بطارية قوية بسعة 3650 مللي أمبير بوقت استخدام مطول وشحن سريع (من 0% إلى 58% خلال 30 دقيقة فقط).

أما المعالج فهو من نوع Kirin 980 للذكاء الصناعي من تطوير Huawei نفسها، والذي يعتبر من أفضل معالجات الهواتف الذكية على الإطلاق.

يبلغ سعر جهاز P30 435 ديناراً، وخلال عرض الصيف سيحصل المستخدم على حزمة شراء تحتوي: شاحن سيارة، شاحن متنقل و3 أشهر إضافية من الكفالة.

جهاز Mate 20 Pro

ببطارية سعتها 4200 مللي أمبير يقدم جهاز Mate 20 Pro – الحاصل على الكثير من الجوائز العالمية – وقت استخدام طويل جداً، تتيح للمستخدم التمتع بالمواصفات الاستثنائية، مثل الكاميرا الثلاثية بقدرة 40، 20 و8 ميغابيكسل بالعديد من أنماط التصوير الاحترافية، أهمها SuperMacro وزاوية الالتقاط الواسعة جداً والعديد من محسنات الالتقاط الأخرى.

يمتاز الجهاز أيضاً بخاصية شحن فائق السرعة (من 0% إلى 70% خلال 30 دقيقة)، ويقدم خاصية الشحن العكسي لشحن الأجهزة الأخرى التي تعمل بالشحن اللاسلكي مباشرة من Mate 20 pro، والمعالج من نوع Kirin 980 الأكثر قوة وفاعلية.

سعر Mate 20 Pro هو 499 ديناراً، وخلال عرض الصيف من Huawei سيحصل المستخدم على هدية مميزة (ساعة Huawei GT الذكية).

لا تقتصر عروض الصيف المميزة من Huawei على الأجهزة آنفة الذكر فقط، وإنما تحتوي العديد من أجهزة السلسلة Y مثل Y9 Prime 2019 وجهاز Y7 Prime 2019، بالإضافة إلى جهاز P30 Lite والعديد من الأجهزة الأخرى.

لمعرفة المزيد من المعلومات والاطلاع على تفاصيل العروض يمكنكم زيارة متجر Huawei الإلكتروني في أي وقت عبر الرابط التالي: https://huaweieshop.jo/ar. كما يمكنكم الحصول على هذه العروض المميزة عبر زيارة متاجر الأجهزة الذكية في الأسواق المحلية.

يذكر أن عروض الصيف من Huawei مستمرة حتى تاريخ 31 أغسطس، فسارعوا للاستفادة منها والحصول على أجهزتكم المفضلة.