Huawei .. ليس مجرد هواتف ذكية اكسسوارات ومكمّلات لا يشابهها الآخرون!

عبر سنوات عديدة من الخبرة؛ لم تخذل Huawei زبائنها ولو لمرة في منتجاتها التي ناسبت الشرائح والاحتياجات كافة، فهي تراعي كل ذلك عبر دراسات مسبقة، وعبر وضع ما يفضله الجمهور ضمن الألولويات القصوى لها، من التصميم الخارجي إلى التقنيات والابتكارات، فكل ما تطلقه الشركة حقاً استثنائي.

ولا تقتصر المنتجات التي لاقت إعجاب المستخدمين في السوق الأردني على الأجهزة الذكية فقط، وإنما عملت Huawei على إطلاق 3 اكسسوارات جديدة مكملة للمستوى العالي من المنتجات التي أطلقتها هذا الصيف، وبصراحة ليس لك غنى عنها على الإطلاق، وهي:

سماعات Freelace Huawei عالية الجودة

تحتوي السماعات الجديدة على العديد من المواصفات الرائعة مثل: مدخل USB ومدخل الفئة C، ومدعومة بتقنية HiPair من Huawei بحيث تكون السماعة جاهزة فور التشغيل للتوصيل بالهاتف، وهي جاهزة للشحن المباشر من الجهاز نفسه عند الحاجة كأوقات التمرين مثلاً، مما يمنحها مثالية وتفوقاً آخر. أضف إلى ذلك البطاريات الثلاثة المصنوعة من الليثيوم التي تساعد على أن يكون الهاتف نفسه شاحناً للسماعة عبر مدخل الشاحن الفئة C، لتواصل الاستمتاع بموسيقاك المفضلة في أي وقت.

أما تجربة الموسيقى، فصدقني ستكون جديدة تماماً على مسامعك، وعند التوصيل باستخدام الفتحة ذات الـ 9.2 ملم؛ ستحصل على صوت بنقاء الكريستال وبإيقاع واضح وقوي. بالإضافة إلى ذلك؛ تحتوي السماعات الجديدة على مستشعر مغناطيسي مخصص يمكنه معرفة إذا ما كانت السماعات قيد الاستخدام أم لا، وبالتالي التحكم بها لضمان وقت عمل أطول بكثير من المعتاد. سماعة Huawei عالية الجودة تأتي بتصميم عصري أنيق، وهي مضادة للماء والعرق، وتقدم 3 ألوان مميزة (أسود جرافيتي، شروق الشمس العنبري والأخضر الفيروزي). يمكنك الحصول عليها من الأسواق المحلية بسعر 59 ديناراً فقط.

مكبرات صوت صغيرة الحجم

بالرغم من حجمها متناهي الصغر إلا أنها تمثل ستيريو متنقل سيكون معك أينما كنت، حيث أن وزن مكبرات الصوت المصغرة الجديدة لا يتعدى 101 غم وأبعادها 50 x 56 ملم، مما يجعلها مثالية للرحلات والتنقل. وبقدرة 3 واط ستستمتع بالموسيقى النقية وبصوتٍ عالٍ وإيقاع عميق عكس ما تتوقعه من حجمها. ولزيادة روعة التجربة؛ يمكنك أن توصل اثنتين منها بذات الوقت وتستمتع بتجربة صوت 360 درجة أينما ذهبت؛ للمشي، التسلق، أثناء المطر أو أثناء الاستحمام فهي أيضاً مقاومة للماء وفق أعلى المعايير العالمية.

يمكنك الحصول عليها الآن بسعر 25 ديناراً فقط.

مصدر طاقة متنقل “قوي وفعّال”

مصدر الطاقة المتنقل من Huawei بقدرة 12000 و40 واط، بخاصية الشحن فائقة السرعة وتقنية Max 40W يمكن أن يوصل نسبة الشحن لجهاز P30 Pro مثلاً من 0% إلى 70% خلال 30 دقيقة فقط، بالإضافة إلى إعادة شحن مصدر الطاقة نفسه بسرعة فائقة أيضاً.

يمثل مصدر الطاقة المتنقل من Huawei حلاً مميزاً لشحن الأجهزة المختلفة، حيث أنه بإمكانك شحن اللابتوب أيضاً، مما يعني أن حريتك في التنقل والسفر والبقاء على اتصال أصبحت أكثر بكثير من السابق! كما أنه موثق بأعلى درجات الأمان من قبل TUV Rheinland العالمية، وكل ذلك بسعر لا يقاوم (55 ديناراً فقط).

ليست المنتجات الأولى، ولن تكون الأخيرة التي تحقق نجاحاً كبيراً وتلاقي احتياجات المستخدمين من Huawei العالمية، فما هو قادم بكل تأكيد سيكون له مكان في الصفوف الأولى لعمالقة التقنية.

يمكنكم الحصول على هذه المنتجات، والعديد من المنتجات الأخرى من المتاجر التي تبيع أجهزة Huawei أو عبر المتجر الإلكتروني:

https://huaweieshop.jo/