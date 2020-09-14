Huawei AppGallery يتيح تطبيق Jeeny على منصته لتسهيل التنقل اليومي للعملاء في الأردن

عمان، أيلول 2020: تعاونت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك مع Jeeny، تطبيق النقل الذكي الذي يتخذ من الشرق الأوسط مقرًا له، ويقدم خدمات متعددة لتيسير الاحتياجات اليومية للمستهلك مثل النقل، والمعاملات المالية الإلكترونية كتعبئة المحفظة، والتنقل وغير ذلك الكثير، لإطلاق تطبيق Jeeny على متجر Huawei AppGallery المتكامل تمامًا مع ميزات خدمات هواوي (HMS).

يتمحور تطبيق Jeeny حول مفهوم الرحلات بهدف تغيير طريقة تنقل الأشخاص والارتقاء بها. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم التطبيق خدمات ذات قيمة مضافة تُسهّل عمليات الطلب. ومع وجود Jeeny على متجر Huawei AppGallery، أصبح بإمكان المستخدمين في الأردن حجز رحلاتهم اليومية بطريقة موثوقة ودقيقة، بينما يتلقون خدمات نهائية وسريعة.

توفر إضافة تطبيق Jeeny إلى قائمة متزايدة باستمرار من تطبيقات الهاتف المتنقل الأساسية على متجر Huawei AppGallery للمستهلكين المزيد من الخيارات التي تشمل خدمات النقل والتنقل. وقد تم دمج التطبيق مع ميزات خدمات هواوي (HMS) مثل خرائط هواوي – Huawei Map وLocation Kit لتوفير موقع دقيق عند حجز الرحلات، وتتبع الموقع، والمزيد.

يتميز متجر Huawei AppGallery بالتطبيقات المبتكرة التي تم تطويرها خصيصًا لزيادة قدرات البرامج والأعتدة المتقدمة لأجهزة هواوي الذكية. يتم إنشاء جميع التطبيقات في متجر Huawei AppGallery باتباع نهج “الأمان أولاً”، ويتم اختبارها بدقة قبل إطلاقها على المنصة، مما يضمن امتلاك التطبيقات أعلى معايير حماية البيانات وأمانها. تضمن هذه الإجراءات حصول المستخدمين على أفضل تجربة ممكنة من التطبيقات التي تعمل على أجهزتهم الذكية من هواوي. يغطي نظام خدمات هواوي (HMS) أكثر من 170 دولة ومنطقة، ويوفر خدمات لأكثر من 650 مليون مستخدم على أجهزة هواوي الذكيّة. وقد تجاوز عدد المستخدمين النشطين شهريًا لمتجر Huawei AppGallery أكثر من 420 مليونًا منذ إطلاقه الرسمي في نيسان 2018.

يتوفر تطبيق Jeeny للتحميل على متجر Huawei AppGallery، الذي أثبت نفسه بسرعة كواحد من أفضل 3 متاجر عالمية للتطبيقات من خلال التزامه بتزويد المستخدمين بتجارب تحميل تطبيقات عالية الجودة. يسمح هذا النهج لتوزيع التطبيقات العالمية والمحلية لمتجر Huawei AppGallery بتقديم توصيات تطبيقات ذكية بناءً على موقع المستخدمين، حيث يمكنهم بعد ذلك الاستمتاع بالتطبيقات الأكثر شيوعًا والأنسب بناءً على احتياجاتهم.

وبمناسبة هذه الشراكة الجديدة ما بين هواوي وتطبيق Jeeny للنقل الذكي، تقدم هواوي لكل من يقوم بشراء هاتف Huawei Y9a الجديد هدية من “Gift Center” المتوفر في متجر Huawei AppGallery، عبارة عن 5 قسائم شرائية، قيمة كل منها ديناران. ويسري هذا العرض الخاص بدءًا من 23 أيلول وحتى 6 تشرين الأول 2020، ويمكن استخدام هذه القسائم من تاريخ 23 أيلول وحتى 22 تشرين الأول المقبل.