HUAWEI Band 7: سوار ذكي بمزايا عصرية وألوان حيوية

لم تكتفِ هواوي بتقديم الهواتف الذكية المميزة والحواسيب المحمولة الرائعة والأجهزة اللوحية المدهشة، بل حجزت لها مكانة رائدة في سوق الأجهزة القابلة للارتداء لتلبي مختلف متطلبات عملائها، وتضع بين أيديهم آخر ابتكاراتها في هذا المجال. ومن أبرز هذه الأجهزة HUAWEI Band 7؛ أحدث سوار ذكي فائق النحافة من هواوي يمتاز بعمر بطارية طويل وشاشة العرض الكاملة AMOLED FullView الرائعة مقاس 1.47 بوصة، وهو ملائم للشباب وعشاق اللياقة البدنية أثناء التنقل. تابعوا معنا هذا المقال لتتعرفوا على أهم مزايا هذا السوار الرائع.

تصميم نحيف للغاية بألوان نابضة بالحياة

HUAWEI Band 7 هو أنحف سوار ذكي من هواوي بسُمك يبلغ 9.99 ملم فقط، مع هيكل خفيف الوزن يبلغ 16غم فقط دون الحزام، وتصميم منحنٍ يمنحكم أقصى درجات الراحة أثناء ارتدائه طوال اليوم. يأتي السوار الذكي بشاشة عرض كاملة AMOLED HUAWEI FullView مقاس 1.47 بوصة مع نسبة شاشة مذهلة تبلغ 64.88% من حجم الهيكل الكلي، ليوفر لكم مساحة عرض كبيرة للاطلاع على المزيد من المحتوى وعرض المزيد من الإشعارات بأقل قدر من التشويش. ولتكتمل أناقتكم، يتوفر السوار بأربعة ألوان نابضة بالحياة، هي: Graphite Black وNebula Pink وWilderness Green وFlame Red، لتختاروا منها ما يناسب إطلالاتكم اليومية.

بطارية طويلة العمر تكفي لأسبوعين

قد تُقلِق الأجهزة القابلة للارتداء المستخدمين بشأن سرعة نفاد البطارية والاضطرار لشحنها طوال الوقت، إلا أن لدى هواوي حلًا دائمًا لهذه المشكلة؛ إذ يتمتع سوار HUAWEI Band 7 بعمر بطارية مذهل رُغم تصميمه الصغير للغاية، وبإمكانه العمل لمدة تصل إلى 14 يومًا بعد شحنه واحدة، وما يصل إلى 10 أيام في ظل حالات الاستخدام المكثّف. وما يجعله أكثر تميزًا هو دعمه لخاصية الشحن اللاسلكي.

مراقبة الوضع الصحي طوال اليوم

مراقبة الوضع الصحي طوال اليوم من الأمور الضرورية جدًا. لذا، تحرص هواوي على تزويد أساورها الذكية بمجموعة من المزايا التي تتيح للمستخدمين مراقبة حالتهم الصحية باستمرار. فيمكن لسوار HUAWEI Band 7 قياس نسبة تشبّع الأكسجين في الدم، وإصدار تنبيه تلقائي بانخفاض مستوى الأكسجين في الدم ومراقبة مستوياته بشكل ذكي، إلى جانب مراقبة معدل ضربات القلب عبر تقنية HUAWEI TruSeen™ 4.0 التي تمت ترقيتها مؤخرًا.

وبفضل ميزة HUAWEI TruSleep™ 2.0، يستطيع السوار تقييم جودة النوم دون إزعاجكم ويحدد ستة أنواع من مشاكل النوم التي يعاني منها معظم الناس مثل صعوبة النوم والنوم الخفيف والاستيقاظ أثناء الليل والاستيقاظ في وقت مبكّر ورؤية أحلام غنية بتفاصيل تحاكي الواقع والنوم غير المنتظم. وإلى جانب ذلك، تتيح لكم ميزة HUAWEI TruRelax™ تحديد أوقات الاسترخاء عبر الاطلاع على البيانات الفورية التي توفر مراقبة معدلات الضغط والاستمتاع بحالة من الاسترخاء وراحة البال في جميع الأوقات. ويمتاز السوار كذلك بخاصية Healthy Living Shamrock التي توفر إدارة صحية مخصصة من خلال تحديد أهداف يومية لمختلف الأنشطة.

متابعة النشاط الرياضي اليومي

أحد الأهداف الرئيسية لامتلاك سوار ذكي هو مراقبة النشاط الرياضي اليومي والحصول على البيانات اللازمة لتقييم الأداء الجسدي. لذا، يأتي سوار HUAWEI Band 7 مدعومًا بخوارزميات HUAWEI TruSport™ التي تتيح قياس مؤشر التدريب لدى العدّائين؛ حيث يمكن قياس مدى التحمّل وأسلوب الجري عبر مؤشر القدرة على الجري الجديد (RAI). وتشمل الميزة التي تمت ترقيتها مؤخرًا لمراقبة الأنشطة الرياضية 96 نمطًا للتمرين، منها: الجري وركوب الدراجة الهوائية والسباحة والقفز على الحبل والتزلج بالعجلات، وغير ذلك الكثير.

مزايا ذكية ومفيدة تضمن المزيد من الراحة

كلّما توفر المزيد من المزايا الذكية في الأجهزة القابلة للارتداء، ازدادت فعاليتها وارتفع الإقبال على اقتنائها. لذلك، يتمتّع سوار HUAWEI Band 7 بعددٍ من المزايا التي تضمن لكم المزيد من الراحة عند ارتدائه، مثل إعدادات التحكّم بالموسيقى، وخاصية التصوير عن بُعد، وخاصية التذكير (الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وتطبيقات التواصل الاجتماعي)، ومعرفة حالة الطقس، وساعة التنبيه، وخاصية إيقاف الوقت وضبطه، والمصباح، وخاصية العثور على الهاتف الشخصي، والمساعد الصوتي، إلى جانب ميزة الردّ السريع على الرسائل لضمان تجربة ذكية وسهلة الاستخدام.

يتوفر هذا السوار الرائع في الأردن حاليًا بسعر 49 دينارًا، ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/snqa، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.