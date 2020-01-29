Huawei FreeBuds 3 وHuawei WATCH GT 2 تفوزان بجائزتين

عمان- لم تكتفِ سماعات Huawei Freebuds 3 True Wireless Earbuds اللاسلكية وساعة Huawei WATCH GT 2 بجذب اهتمام وسائل الإعلام العالمية المعنية بقطاع التكنولوجيا فحسب، بل حاز المنتجان على جائزتين عن أدائهما المذهل خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2020، حيث فازت السماعة بجائزة “أفضل منتج في المعرض”، في حين نالت الساعة جائزة “اختيار المحرر”.

وتُشكّل سماعات Huawei FreeBuds 3 True Wireless Stereo Earbuds جزءا أساسيا من استراتيجية الأجهزة السمعية لشركة هواوي، حيث نجحت مجددا في استقطاب اهتمام سوق الأجهزة الصوتية عالية الجودة. وتُعدّ Huawei FreeBuds 3 أول سماعة بلوتوث في العالم بتصميم Open-Fit مزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة، ومعالج Kirin A1 للأجهزة القابلة للارتداء من هواوي. وعلاوة على ذلك، تضمن هذه السماعات لمستخدميها تجربة اتصال سريعة ومستقرة وجودة صوت متميّزة. وطرحت السماعات للمرة الأولى في شهر أيلول 2019 خلال فعاليات معرض “إيفا” في ألمانيا، والتي حازت فيه على 11 جائزة إعلامية.

ولا تقتصر ميزة إلغاء الضجيج النشطة التي تتمتع بها سماعات Huawei FreeBuds 3 على تجربة الاستماع إلى الأغاني فحسب، بل تتجاوز ذلك لتلبي تطلعات المستخدمين لإجراء المكالمات بكل وضوح. ويمكن لتصميم هواوي الإيروديناميكي لفتحة الميكروفون أن يلغي ضجيج الرياح بكل فعالية؛ إذ سيتولى الجزء السفلي من القناة الهوائية، والتي صممتها هواوي، مهمة إعاقة دخول الرياح إلى القناة، ما يسهم بشكل كبير في الحد من الضجيج الذي يسبّبه الاحتكاك الحاصل بين الرياح والميكروفون. وإلى جانب خوارزمية 3A لإلغاء الضجيج (الإلغاء التلقائي للضجيج، والتحكم التلقائي، وإلغاء صدى الأصوات)، تُعزز سماعات Huawei FreeBuds 3 من مستوى الصوت، بينما تعمل على خفض الضوضاء المحيطة في الوقت ذاته. وحرصت هواوي بشكل مبتكر على تزويد سماعاتها الجديدة بخاصية استشعار العظم لالتقاط اهتزازات عظام الرأس، وتقديم عرض رائد من خلال ميكروفونها المزدوج المخصص لإلغاء الضجيج. وستضمن هذه المزايا وضوحا عاليا في درجة الصوت حتى في محطات المترو المزدحمة وأكثر المطاعم صخبا.