Huawei FreeBuds 3i: سماعات الأذن الجديدة بأسعار مشجعة وفي متناول الجميع!

عمان- سواء أكنت تستمع إلى الموسيقى، أو تتلقى مكالماتك الهاتفية، فإن جودة وإمكانيات سماعات الأذن تلعب دورا حيويا في تجربة الصوت الشاملة. بعض العوامل الرئيسية التي يجب النظر إليها هي تقنية إلغاء الضجيج النشطة، وتقنية تقليل الضجيج في مكالمات الميكروفون الثلاثي. مع وجود هذا في الاعتبار، تم تصميم أحدث سماعات الأذن من هواوي – Huawei FreeBuds 3i لتقديم تجربة صوتية لم يسبق لها مثيل، وذلك بفضل تقنية إلغاء الضجيج النشطة المطلقة، وميزات تقليل ضجيج المكالمات ذات الميكروفون الثلاثي. أتعرفون ما هو أفضل جزء؟ تأتي السماعات بأسعار مشجعة، وفي متناول الجميع.

ولكن كيف يمكنك الحصول على تقنية إلغاء الضجيج المطلقة؟ تأتي سماعات Huawei FreeBuds 3i الجديدة بثلاثة ميكروفونات. بمجرد تنشيط تقنية إلغاء الضجيج النشطة، يعمل ميكروفونان عاليا الحساسية لنسبة الضوضاء (واحد خارجي وواحد داخلي) معا ويلغيان كل ضجيج المحيط والتداخل البيئي حتى 32 ديسيبل، مما يمهد الطريق لتجربة صوتية غامرة لا مثيل لها من قبل. أحد المساهمين الرئيسيين في ذلك هو في الحقيقة موقع الميكروفونات، مما يسمح لها بالتقاط الضوضاء المتبقية، مع عدم التأثير على راحة الأذن أثناء استخدامها. من خلال ميكروفون واحد يتم وضعه خارجيا وآخر داخليا، يتم التقاط جميع الأصوات، سواء أكانت من البيئة المحيطة بك أو من قناة الأذن، مما يوفر لك تجربة إلغاء ضجيج دقيقة وغامرة. هذا يعني، سواء أكنت على متن طائرة، أو داخل مقهى مزدحم، أو حتى أثناء التنقل، سيمكنك الاستمتاع بموسيقاك كما يجب أن تكون.