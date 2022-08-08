HUAWEI FreeBuds Pro 2 سماعات الأذن اللاسلكية الفائقة بصوت حقيقي مع مكالمات صوتية نقية متوفرة الآن في الأردن

مع خاصية إلغاء الضجيج النشط الديناميكي الذكي 2.0

عمّان، آب 2022: في حفل إطلاق منتجات هواوي الرائدة في الصيف، أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG) عن إطلاق HUAWEI FreeBuds Pro 2؛ الجيل الجديد من سماعات الأذن الاستيريو اللاسلكية الحقيقية الرائدة True Wireless Stereo (TWS)، التي توفر مزيدًا من التحسين في تجربة الصوت للمستهلكين، وهي متوفرة الآن في الأردن. ومن خلال الاستفادة من خبرة هواوي في هذا المجال، ترتقي أحدث سماعات الأذن إلى مستوى اسم سلسلة HUAWEI FreeBuds، مما يوفر صوتًا حقيقيًا يجلب الوضوح والدقة إلى أذنيك.

تجربة صوت فريدة وعالية الدقة

تتميز HUAWEI FreeBuds Pro 2 بنظام صوتي فريد من نوعه بمكبر صوت مزدوج للسمع الفائق Ultra-hearing True Sound Dual Driver، يعمل على تشغيل المشغّليْن بشكل متناسق مما يوفر أداءً صوتيًا ممتازًا. وتستخدم السماعة أيضًا مشغّلًا مستوي الغشاء بتردد مرتفع فائق لإنتاج ثلاثة أضعاف ونغمات مشرقة ودقيقة، بالإضافة إلى محرك ديناميكي رباعي المغناطيس للترددات المتوسطة والمنخفضة لتقديم صوت جهير أكثر قوة؛ والنتيجة هي نطاق واسع من 14 هرتز إلى 48k هرتز لتفاصيل صوت دقيقة. وتأتي السماعة مزودة بتقنية توازن تكيّفي ثلاثيTriple Adaptive EQ لضبط الصوت تلقائيًا وفقًا لهيكل قناة الأذن، وحالة الارتداء، ومستوى الصوت للحصول على صوت مخصص في الوقت الحقيقي، وهي معتمدة من HWA وHi-Res Audio Wireless، مما يتيح تجربة صوت عالية الدقة بأفضل الطرق الممكنة مع أقل نسبة تشويش وتقديم المزيد من التفاصيل الغنية.

صمّمت هواوي هذه السماعة بالتعاون مع Devialet، وقد جمعت العلامتان التجاريتان سعيهما المشترك لتقديم جودة صوت عالية، والعمل معًا لضبط تجربة الصوت وضمان تلبية احتياجات جميع عشاق الموسيقى من خلال bass مرتفع مع جودة صوت دقيقة ونقية.

قدرات إلغاء الضجيج الرائدة في الصناعة بفضل الابتكارات المتقدمة

تقدم HUAWEI FreeBuds Pro 2 خاصية إلغاء الضجيج النشطة المحسنة للمستخدمين. ويعزز نظام الميكروفون الثلاثي متوسط عمق الصوت بنسبة 15% مقارنة عن سابقه، في حين أن خاصية إلغاء الضجيج النشط الديناميكي الذكي 2.0 Intelligent Dynamic ANC 2.0 تحدد بدقة بيئة مجال الصوت الخارجي وتختار وضع إلغاء الضجيج المناسب الذي يزيل الضوضاء للاستماع براحة. حتى أثناء الرحلات الجوية، تعمل هذه الخاصية على إزالة ضوضاء محركات الطائرات الصاخبة، مما يتيح للمستخدمين رحلة هادئة ومريحة من خلال إلغاء ضوضاء منحنى الطائرات.

مكالمة صوتية نقية

تعمل تقنية إلغاء ضجيج المكالمات الصوتية النقية الجديدة في HUAWEI FreeBuds Pro 2 على توفير مكالمات واضحة وهادئة؛ حيث تحتوي على 4 ميكروفونات، بالإضافة إلى خوارزمية إلغاء ضوضاء الشبكة العصبية العميقة الحصرية من هواويDeep Neural Network (DNN) Noise Cancellation. ويعني ذلك أن سماعات الأذن يمكنها التقاط الأصوات البشرية بدقة مع تحسين إلغاء الضوضاء، في حين يمكن للمتلقي والمتحدث الاستمتاع بتجربة مكالمات واضحة جدًا على حد سواء؛ حيث تقضي سماعات الأذن على الضوضاء المحيطة بالمستخدمين لتجربة سمعية واضحة، ويمكنها أيضًا التقاط الأصوات البشرية بدقة في بيئة صاخبة عند الاستقبال. وتعتمد السماعة على التصميم الجديد المخفي Wind-Proof Design الذي يعمل على تقليل ضوضاء الرياح بشكل فاعل للمستخدمين.

تقديم أداء متميز للمستخدمين من جميع الجوانب

تأتي HUAWEI FreeBuds Pro 2 بتصميم صغير ولكنه قوي ومجهز بعمر بطارية طويل. عند تفعيل خاصية إلغاء الضجيج النشطة ANC، يمكنك التمتع بتجربة الاستماع لمدة تصل إلى 4 ساعات تشغيل و18 ساعة مع علبة الشحن. عند توقف هذه الخاصية، يمكنك الاستماع لمدة 6.5 ساعات والاستماع للموسيقى لمدة 30 ساعة مع علبة الشحن. إذا كنت في الطريق، فإن هذه السماعة الرائعة تدعم أيضًا الشحن العكسي؛ إذ يمكن شحنها بهاتفك أو بواسطة الجهاز اللوحي. وتأتي السماعة بمعيار مقاومة الماء IP54؛ إذ لن تتأثر أثناء المطر أو العرق.

إعادة تعريف تجربة اتصال الصوت لتحقيق المزيد من الراحة

توفر HUAWEI FreeBuds Pro 2 اتصالًا سلسًا مع جهازيْن للتبديل التلقائي للمكالمات. تعمل ميزة الاتصال المزدوج مع أجهزة هواوي فى جميع السيناريوهات، بما في ذلك: الهاتف الذكي والجهاز اللوحي والحاسوب المحمول والساعة الذكية. وتتوافق السماعة الجديدة مع أجهزة هواوي، بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى التي تعمل بأنظمة Android وiOS وWindows.

يتيح مركز اتصال الصوت Audio Connection Centre للمستخدمين عرض آخر 10 أجهزة متصلة بسماعات الأذن لسهولة التبديل بين أجهزة متعددة. ويمكن أيضًا الكشف عنها تلقائيًا من خلال شاشة الجهاز الفائق على أجهزة حواسيب هواوي والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وتوصيلها بسهولة من خلال السحب والإفلات.

تأتي HUAWEI FreeBuds Pro 2 باللون الكلاسيكي Ceramic White المفضل لدى العديد من المستخدمين، بالإضافة إلى اللون الرائع Silver Blue الجديد في سلسلة HUAWEI FreeBuds، وهو لون حالم مستوحىً من النجوم في المجرة.

تتوفر أحدث سماعة أذن لاسلكية فائقة في الأردن حاليًا بسعر 149 دينارًا، ويمكن اقتناؤها من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/snqa، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.