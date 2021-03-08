“HUAWEI FreeLace”.. أحدث سماعات الأذن اللاسلكية

عمان- أصبحت سماعات هواوي الجديدة HUAWEI FreeLace Pro متاحة الآن في السوق الأردني، حاملةً معها مجموعة من الميزات الرائعة! تتميز سماعات HUAWEI FreeLace Pro الجديدة بعمر بطارية طويل الأمد يصل إلى 24 ساعة، وميزة ممتازة لإلغاء الضجيج النشطة بميكروفون مزدوج، إلى جانب الشحن والاقتران السريع لتقديم تجربة استخدام مطورة، كما أنها ترث التصميم والمظهر الأنيق لسماعة HUAWEI FreeLace السابقة وتضيف تحسينات في جودة الصوت العام.

ويضع عمر بطارية سماعة HUAWEI FreeLace Pro معيارًا جديدًا لسماعات الرأس اللاسلكية حول الرقبة. يمكن لبطارية 3C ليثيوم أيون بوليمر المدمجة بسعة 150 ميللي أمبير أن تدوم لمدة تصل إلى 24 ساعة بشحنة واحدة كاملة. ويمكنك استخدام الحاسوب أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي مع منفذ USB-C لشحن سماعة HUAWEI FreeLace Pro سريعًا في أي وقت. ومع شحن لمدة خمس دقائق فقط، يمكن أن توفر السماعة طاقة كافية لمدة 5 ساعات من تشغيل الموسيقى المستمر.

هذه الأيام، يعيش الكثير من الناس وسط صخب المدينة. لذا، تتضمن سماعة HUAWEI FreeLace Pro ميزة ANC (تقنية إلغاء الضجيج النشطة) مع اثنين من الميكروفونات المدمجة ذات حساسية عالية، يلتقط الميكروفون الأمامي الضوضاء خارج الأذن، ويلتقط الميكروفون الخلفي التغذية المرتدة (الضوضاء المتبقية) في قناة الأذن.

ويتم تقليل الضوضاء غير المرغوب فيها بحد أقصى يصل إلى 40 ديسيبل. إضافة إلى ميكروفون مزدوج لإلغاء الضجيج النشط، تحتوي سماعة HUAWEI FreeLace Pro بقدرات استثنائية لإلغاء الضوضاء للمكالمات الهاتفية. على عكس تقليل ضجيج المكالمة بميكروفون أحادي، تستخدم سماعة HUAWEI FreeLace Pro نظامًا تكيفيًا مكونًا من 3 ميكروفونات يضعف التداخل من الضوضاء المحيطة أو ضوضاء الرياح، مع الحفاظ على جميع خصائص الصوت البشري لتعزيز وضوح المكالمة. حتى إذا كنت تجري مكالمة صوتية وتجتمع في أكثر البيئات صخبًا مثل مترو الأنفاق، أو على جانب طريق مزدحم، أو تمشي وسط الرياح القوية، يمكنك التواصل بوضوح وسهولة كما لو كنت ترى الشخص وجهًا لوجه.