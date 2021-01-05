Huawei MateBook X: الحاسوب الشخصي المثالي الذي يجب اقتناؤه

هل تبحث عن حاسوب محمول جديد ولكنك تعاني لاتخاذ القرار الصحيح؟ هل تحتاج إلى جهاز خفيف الوزن ويسهل حمله أثناء التنقل، أو حاسوب محمول يمكنه التعامل مع مهامك اليومية بسهولة ومنحك الترفيه اللازم أثناء أوقات الراحة؟ في معظم الأوقات، ليس من السهل الاختيار بين هذين الأمرين. ولهذا السبب، مع أحدث حاسوب محمول رائد من هواوي، لا يتعين عليك الاختيار على الإطلاق. ما عليك سوى الحصول على الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” الجديد لتنقذ نفسك من الاضطرار إلى التضحية بسهولة التنقل به من أجل الأداء أو العكس. وأفضل جزء؟ أنه يتمتع بالمظهر الجميل الذي يمكنك التباهي به، مما يجعله الحاسوب الشخصي الذي يجب اقتناؤه!

جهاز الحاسوب الشخصي الأكثر أناقة ونحافة

قد تكون أجهزة الحاسوب المحمولة عالية الأداء ثقيلة الوزن، لكن الأمور تغيرت ويمكنك بالفعل الحصول على بعض النتائج القوية دون الحاجة إلى القلق بشأن حمل شيء ثقيل للغاية. هذا صحيح، يوفر لك الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” أفضل ما في العالمين، جهاز حاسوب محمول رفيع وخفيف الوزن مع أداء قوي. يتميز هذا الجهاز الرائع بهيكل فائق الخفة ورفيع أصغر من ورقة A4 ويزن 1 كجم فقط، لتتمكن من حمله أينما ذهبت.

بمجرد فتحه، من المؤكد أن شاشة الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” ستلفت انتباهك أيضًا. شاشة العرض الكاملة اللانهائية – Infinite FullView Display بدقة 3K هي الأولى من نوعها في الصناعة، حيث تقدم لك تجربة مشاهدة فريدة بلا حدود مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 90%، بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3:2. ببساطة، هذا يعني أنك ستحصل على شاشة لمس ضخمة لتجربة مشاهدة غامرة وتفاعلية.

تغيير طريقة إنجاز المهام باستخدام ميزة التعاون متعدد الشاشات

هل سئمت من تعطل سير عملك في كل مرة تلتقط فيها هاتفك للتحقق من إشعار ما؟ ماذا لو كان هناك حل يمكنك من خلاله عرض كل ذلك والتحكم فيه، والرد عليه من الحاسوب المحمول نفسه؟ حسنًا، ميزة التعاون متعدد الشاشات – ollaborationCScreen -Multi في الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” – وهي جزء من Huawei Share – هي الحل الأمثل. كل ما عليك فعله هو تشغيل خاصية NFC وWi-Fi على كلا الجهازين والنقر بهاتف هواوي الذكي المتوافق على لوحة النقر بالحاسوب الشخصي المحمول.

يمكنك الآن بث شاشة هاتفك الذكي لاسلكيًا على شاشة الحاسوب المحمول، لكنها أكثر بكثير من مجرد بث شاشة لاسلكيًا. لديك سيطرة كاملة على كلا الجهازين في الوقت نفسه، حتى مع الأجهزة الطرفية ذاتها. يمكنك فتح تطبيقات الهاتف الذكي على شاشة الحاسوب المحمول، وسحب وإسقاط الملفات والصور والمستندات والنصوص وحتى تحرير الملفات المحفوظة على الهاتف مباشرة من الحاسوب المحمول، ويمكنك كذلك الرد على المكالمات من خلاله! لا مزيد من تشتيت انتباهك بواسطة هاتفك الذكي مع الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X -ateBook XM Huawei”!

ميزات ذكية لتجربة أفضل طوال اليوم

بعيدًا عن لوحات التتبع العادية، فإن الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” يأتي مع لوحة اللمس Huawei FreeTouch، والتي أصبحت الآن أكبر حجمًا لتسهيل الاستخدام وتحسين الإنتاجية. بالإضافة إلى حجمها ومساحتها الهائلة، يمكنك أيضًا الحصول على استجابة مذهلة مع ردود الفعل اللمسية التي تعمل على تحسين سير عملك بدقة أفضل. وبالحديث عن تجربة عمل أفضل، فإن الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” ليس غريبًا عندما يتعلق الأمر بمستويات الأداء. بفضل معالج Intel® Core ™ i5 من الجيل العاشر وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) التي تصل سعتها إلى 16 جيجابايت، يمكن لهذا الجهاز المدهش أداء أي مهمة تقوم بها، بغض النظر عن مدى تطلبها للطاقة أو حتى للاستخدام العادي. يُستكمل ذلك من خلال قدرته على دعم تقنية Wi-Fi 6، لضمان الاتصال المناسب بالإنترنت وسرعات تصل إلى ثلاثة أضعاف سرعة WiFi 5.

وفي الوقت نفسه، بالنسبة لأولئك الذين يستمتعون بمشاهدة الأفلام أو المسلسلات على الحاسوب المحمول، دعنا نقول فقط أن الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” هو الاختيار الصحيح. فبالإضافة إلى شاشته المذهلة، يأتي هذا الجهاز المميز مزودًا بنظام مكبرات صوت رباعي قوي بتردد منفصل يوفر صوتًا ثريًا ثلاثي الأبعاد مباشرةً من أسفل لوحة المفاتيح. يتم استكمال ذلك أيضًا من خلال خوارزميات الصوت المتقدمة التي تعزز الصوت المحيط لتحصل على تجربة غامرة، وتتمكن من متابعة برامجك المفضلة أو إجراء مكالمات العمل الجماعية، والتي أصبحت مهمة للغاية اليوم، بكل وضوح.

عند الحديث عن المكالمات الجماعية، فأنت في بعض الأحيان لا تريد تشغيل الكاميرا. غالبًا ما يقوم أولئك الذين يهتمون بالخصوصية بتغطية كاميرا الويب الخاصة بهم، مما يفسد جماليات الحاسوب المحمول. مع الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” لست مضطرًا للقيام بذلك. يأتي الحاسوب الشخصي بكاميرا مدمجة في لوحة المفاتيح خلف زر لا يظهر إلا عند الحاجة! ولجعل الأمور أكثر سلاسة، قامت هواوي

بتضمين زر الطاقة مع قارئ بصمات الأصابع أيضًا، مما يعني أن تشغيل الحاسوب المحمول وتسجيل الدخول يتم في عملية واحدة بسيطة.

يعدّ “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” الحاسوب الشخصي المثالي الذي يجب اقتناؤه، ويرجع ذلك أساسًا إلى سهولة حمله وأسلوبه ووظائفه التي تسمح له بالظهور بشكل وأداء جيدين بغض النظر عن المهمة التي يقوم بها، مما يجعله الاختيار الصحيح لجميع أنواع المستخدمين.

يمكنك الآن اقتناء الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” في الأردن باللون الفضي وبسعر 1,249 دينارًا، مع كفالة لمدة عامين، وهدية مجانية متاحة بكمية محدودة، عبارة عن مجموعة من أدوات الأعمال (business package)؛ تضم حقيبة ظهر وفأرة بلوتوث وقاعدة وصل “MateDock 2 Docking Station”. لا تتردد بشرائه الآن من خلال الرابط: -https://huaweieshop.jo/laptops/huaweix-matebook، وعش تجربة لا مثيل لها.