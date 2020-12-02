“Huawei MateBook X” فائق الخفة ومزود بشاشة لمس



عمان- هل تبحث عن حاسوب شخصي جديد؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى الاطلاع على “هواوي ميت بوك X – X Huawei MateBook”، أجدد إضافة من هواوي إلى سلسلة حواسيب “هواوي ميت بوك -MateBook Huawei”. فهو حاسوب شخصي يتميز بالتصميم الأنيق المميز للسلسلة وهو خفيف جدًا، ويزن 1 كجم فقط؛ إضافة إلى شاشة العرض الكاملة اللانهائية – 3K Infinite FullView Display التي تعمل باللمس، وميزة العرض على عدة شاشات، والعديد من التحسينات الأخرى المهمة للابتكارات وقابلية النقل والتجارب الذكية التي تلهمك وتساعدك على أن تظل منتجًا دائمًا أينما كنت. فيما يلي سبعة أسباب تجعل الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X – X Huawei MateBook” الخيار الأمثل لك!

لكي يصبح الحاسوب الشخصي جهازاً للاستخدام اليومي، يجب أن يكون حاسوبًا قويًا بما يكفي لمواكبة المتطلبات المفروضة عليه. ويجمع الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X – X Huawei MateBook” كل الميزات والمواصفات في هيكل فائق الخفة والنحافة يزن 1 كجم فقط ويبلغ سمكه 13.6 مم، كما أن هذا الرفيق خفيف الوزن قابل للطي.

ويأتي حاسوب “هواوي ميت بوك X – X Huawei MateBook” الشخصي مزودًا بشاشة عرض كاملة لا متناهية – 3K Infinite FullView Display، مع تصميم بلا حدود، ونسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 90 %. توفر الشاشة التي لا تشوبها شائبة تجربة غامرة مع ألوان نابضة بالحياة سواء للعمل أو إنشاء المحتوى أو الترفيه.