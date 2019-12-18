“Huawei nova” يتمتع بقدرات فائقة في التصوير

عمان- يوفر هاتف Huawei nova 5T، والذي سيكون متاحاً للطلب المسبق في السوق الأردني قريباً، مستوى جديداً من القدرات الفائقة والدقة اللامتناهية في تصوير الهواتف الذكية، بفضل الكاميرات الخمسة المدعمة بالذكاء الاصطناعي والأداء الرائد الخالي من التباطؤ، ليوفر تجربة ألعاب مثالية ذات أداء مبهر في الألعاب والترفيه بالوسائط المتعددة.

هواوي هي أول من أطلق تقنية الكاميرات فائقة الجودة في أجهزة سلسلة nova كافة، ويستمر هذا الاتجاه مع هاتف Huawei nova 5T الجديد. وسواء لفت انتباهك مشهد مذهل أثناء السير على الشاطئ، أو كنت ترغب في التقاط صورة مثالية لتلك اللحظة الخاصة أثناء لقاء العائلة، سيوفر لك هاتف Huawei nova 5T تقنيات الكاميرا القوية، ولن تفوّت أي لحظة بفضل كاميراته الاحترافية الخمسة المدعمة بالذكاء الاصطناعي. هذا بالإضافة إلى معالج Kirin 980 ونظام Android اللذين يتيحان للمستخدمين التقاط الصورة المثالية بلحظة واحدة، والاستمتاع باستخدام جميع تطبيقاتهم المفضلة والترفيهية بأداء سلس وقوي.

وتتطلب الصورة المثالية الكثير من المحاولات.. وفي بعض الأحيان، لا تتوفر الإضاءة الجيدة ويكون أحياناً موضوع الصورة خارج عن التركيز البؤري للصورة، فإذا بك تمسك هاتفك وتصيبك الحيرة وأنت تحاول تغيير إعدادات الكاميرا للعثور على الوضع الصحيح أو الإعداد المناسب لالتقاط الصورة المثالية، وعندها تكون قد فاتتك الفرصة وأضعت اللحظة المناسبة. هاتف Huawei nova 5T يهتم بهذه المشكلة بفضل كاميراته الخمسة المدعمة بالذكاء الاصطناعي.. كل ما عليك فعله هو توجيه الكاميرا على المشهد الذي تريد تصويره والنقر.

ويضم الهاتف نظام الكاميرا الرباعي المدعم بالذكاء الاصطناعي والموجود في الخلفية مع عدسة بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة ذات زاوية عريضة بدقة 16 ميجابكسل، وعدسة ماكرو للتقريب بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، مما يضمن حصولك على اللقطة التي ترغب بها في مختلف أوضاع التصوير. وأصبح بإمكانك الآن التقاط الصور المذهلة وتصوير مقاطع الفيديو الرائعة بنقرة بسيطة، سواء كان ذلك في الإضاءة المنخفضة أثناء الاستمتاع بنزهة مسائية في الهواء الطلق، أو تصوير منظر طبيعي من زاوية واسعة، أو حتى لقطة مقرّبة ومفصلة، أو صورة بورتريه مع تأثير البوكيه الغني.