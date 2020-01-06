“Huawei nova 5T” أكثر من مجرد هاتف ذكي

عمان- تطورت صناعة الهواتف المتنقلة من الأجهزة البسيطة التي تقتصر على إجراء المكالمات، إلى إنتاج الهواتف الذكية التي تستطيع تصفح البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية. وتعد الهواتف الذكية الحالية أكثر تطورا؛ حيث تتضمن قدرات كبيرة وتصميمات عصرية أنيقة لتحصل على أفضل تجربة ممكنة. ومع هاتف “Huawei nova 5T” الجديد، فإن خياراتك الآن أصبحت غير محدودة.. إليك طريقة الاستمتاع بأحدث هواتف هواوي.

وجّه الجهاز نحو المشهد الذي ترغب بتصويره، واترك المهمة للكاميرات الخمس المدعمة بالذكاء الاصطناعي؛ يتضمن هاتف Huawei nova 5T 5 كاميرات مدعمة بالذكاء الاصطناعي، أربع منها في الخلف؛ الأولى عدستها بدقة عالية تبلغ 48 ميجابكسل، وعدسة أخرى بزاوية تصوير عريضة جداً بدقة 16 ميجابكسل، وعدسة ثالثة لالتقاط الصور القريبة بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة تأثيرات “بوكيه” بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا السيلفي الأمامية (Superstar) بدقة 32 ميجابكسل. تساعدك هذه الكاميرات المدعمة بالذكاء الاصطناعي على التقاط أفضل الصور بنقرة واحدة على الشاشة. تريد التقاط صورة أثناء التخييم، أو لقطة واسعة للشاطئ، أو حتى لقطة قريبة لمجوهراتك المفضلة؟ كل ذلك ممكن فقط من خلال توجيه الكاميرا للمشهد الذي ترغب بتصويره، والنقر على الشاشة لالتقاطه. وبفضل نظام الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه، يمكن للكاميرا تحديد ما تحاول تصويره، سواء كان منظرا رائعا أو مبنى تاريخيا أو حتى حيوانك الأليف، لتحصل على نتائج مثالية. ويمكنك أيضا التقاط صور مذهلة لأصدقائك بتأثيرات “بوكيه”، ما يجعلهم يبدون متألقين ويغبطونك على قدرات هاتفك الذكي.

ومن ناحية أخرى، فإن أردت تنفيذ أعمال إبداعية، يمكنك القيام بدور المخرج وتصوير مقاطع الفيديو باحترافية. وتستطيع كذلك إضافة تأثيرات ممتعة مثل خاصية تلوين البورتريه بالذكاء الاصطناعي (AI Portrait) التي تحافظ على الألوان الكاملة للمشهد وتحول ما يحيط به إلى اللون الرمادي، أو تأثيرات الحركة البطيئة الأنيقة حتى 960 إطارا في الثانية لتلتقط أدق التفاصيل.