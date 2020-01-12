“Huawei nova 5T” يتيح لمستخدميه مزايا ألعاب الفيديو



عمان- هل أنت من محبي ألعاب الفيديو وبحاجة إلى جهاز يسمح لك أن تلعب وأنت تتنقل؟ أو ربما أنت من عشاق ألعاب الموبايل وتقضي ساعات طويلة على الإنترنت في لعب مجموعة متنوعة من الألعاب الشهيرة! سواء كنت تلعب بشكل احترافي، أو في سبيل المتعة، أو حتى لمجرد تمضية الوقت، أنت بحاجة إلى هاتف ذكي يمكنك من اللعب لساعات طويلة بدون القلق على شحن البطارية.. وهاتف “Huawei nova 5T” الجديد هو تماماً ما تحتاجه!

من أحدث إصدارات “هواوي”، يعد هاتف “Huawei nova 5T” الجديد مثالياً لمن يمارسون ألعاب الموبايل اليوم؛ فهو مزود بعتاد متين وشاشة عرض كاملة FHD+ بقياس 6.26 بوصة، كما أنه يوازن بين القوة والكفاءة بشكل مثالي، ليمنحك تجربة ألعاب غامرة وذات جودة عالية على الهاتف الذكي. أما تصميمه، فيمنحه توازناً يجعله سهل الحمل، في حين يوفر نظام الصوت المحيطي فيه Huawei Histen 6.0 و9.1 Virtual تجربة صوتية متميزة بجدارة.

وسيدعم جلسة اللعب القادمة عبر هاتف Huawei nova 5T الذكي معالج Kirin 980، والذي يعد أحد أسرع معالجات هواوي حتى الآن؛ حيث صُمم ليحقق أفضل أداء بينما يقلل من استهلاك البطارية. وسيضمن هذا المعالج القوي إلى جانب ذاكرة رام (RAM) سعة 8 جيجابايت أن تعمل جميع ألعابك بأعلى المستويات، ولن تفوتك أي فرصة للتصويب أو الانعطاف بسبب البطء، ولن تضطر إلى انتظار تحميل لعبتك، وستتمكن أيضاً من تثبيت مجموعة واسعة من الألعاب بفضل سعة التخزين التي تبلغ 128 جيجابايت. ويأتي الهاتف أيضاً مزوداً بنظام Android 9.0 ومجموعة واسعة من التطبيقات الشهيرة المثبتة مسبقاً.