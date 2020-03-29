Huawei nova 7i الجديد رفيق المنزل المثالي

هاتف ذكي من الفئة المتوسطة مزوّد بكاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل وأداء قوي

أعلنت هواوي عن أحدث إضافة إلى سلسلة هواتفها الذكية Huawei nova، هاتف

Huawei nova 7i الجديد في الأردن، ليكون الرفيق الأمثل لكل من يقضون هذه الفترة في منازلهم!

تعلّم التصوير الاحترافي وأنت في منزلك

يأتي الهاتف بكاميرا رباعية مدعمة بمجموعة واسعة من الميزات الاحترافية التي ترتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لالتقاط أجمل الصور في الحديقة أو للحظات الثمينة مع العائلة، إذ يتكوّن إعداد الكاميرا من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة تصوير بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بالإضافة إلى عدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، وجميعها مصممة في ترتيب مصفوفة فريدة من نوعها بالجزء العلوي الأيسر في ظهر الهاتف.

كذلك، يأتي إعداد الكاميرا مع ميزات إضافية مدعمة بالذكاء الاصطناعي مثل Handheld Super Night Mode للتصوير الليلي والتصوير في محيطات ذات إضاءة منخفضة، وميزة AI Video Editing لتحرير فيديو سريع وسهل مع تأثيرات وموسيقى، وخاصية AI Body Shaping التي يمكنها التعرف على وضعية جسمك ومساعدتك في تحسينها، بالإضافة إلى خاصيّة AI HDR+ التي تساعد مع الصور الضوئية الخلفية. وتحتوي الكاميرا أيضًا على عدسة تأثيرات احترافية لمستوى تصوير فوتوغرافي يشابه الاحترافية وعدسة تصوير بزاوية عريضة تصل إلى 120 درجة، بالإضافة إلى عدسة ماكرو لالتقاط كل التفاصيل الصغيرة.

وفي مقدمته، يحتوي هاتف Huawei nova 7i على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور شخصية رائعة بمساعدة عتاد قوي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المحسّنة. بالإضافة إلى ذلك، تتميز خاصيّة Super Night Selfie 2.0 التي تستخدم خوارزميات NPU المدعمة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الإطار المتعدد على الخلفية وتحسين الإطار الأحادي في الموضوع، للحصول على نتائج مذهلة كاملة مع لون بشرة أكثر إشراقًا وميزات أوجه ثلاثية الأبعاد في ظروف إضاءة منخفضة.

استمتع بتجربة استخدام سلسة دون ملل

لا ملل من الجلوس في المنزل بعد الآن، فهاتف Huawei nova 7i يتميز بأداء قوي، إذ يحتوي على بطارية كبيرة عالية الجودة سعة 4200 ميللي أمبير في الساعة مع شاحن Huawei SuperCharge استطاعة 40 واط، الذي يمكنه شحن الهاتف بنسبة تصل إلى 70% في نصف ساعة فقط. ويتميز هاتف Huawei nova 7i بسعة تخزين 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، كما يحتوي على معالج Kirin 810الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع واجهة المستخدم EMUI 10.0.1 المستندة على Android 10، للحصول على تجربة مستخدم سلسة ومحسّنة. ويأتي الهاتف مزودًا بميزات ذكية تعمل على تحسين الحياة اليومية، مثل خاصيّة Game Dock التي تتيح للمستخدمين إضافة مربع دردشة إلى واجهة اللعبة وضبط حجمها وموقعها بمرونة للاستمتاع بالألعاب دون انقطاع.

شاهد أفلامك ومسلسلاتك المفضلة براحة

فيما يتعلق بالتصميم، يمتاز هاتف Huawei nova 7i بشاشة Huawei Punch FullView الجميلة قياس 6.4 بوصة، حيث تضم ثقبًا صغيرًا في أعلى اليسار للكاميرا الأمامية. وتتميز الشاشة بدقة FHD+ بدقة 2310×1080 ونطاق ألوان عريض مع نسبة شاشة إلى الجسم عالية تبلغ 90.6%، للحصول على تجربة مشاهدة غامرة تسمح بمشاهدة جميع الأفلام والمسلسلات المفضلة طوال فترة البقاء في المنزل. أما الجزء الخلفي من الهاتف فيمتاز بألوان مذهلة، والتي تبرزها المعالم المعدنية في الطبقة الواقية، كما أن الهاتف منحني من أربعة جوانب للحصول على جسم أكثر إحكامًا وراحة، مع بصمة الإصبع المثبتة على الجانب لإلغاء سريع وسهل للقفل.

يأتي هاتف Huawei nova 7i بثلاثة ألوان أنيقة هي التدرج الرومنسي في ساكورا الوردي (Sakura Pink)، والأخضر المشرق (Crush Green) المستمد من جمال الطبيعة الغامضة، والأسود الحالك (Midnight Black) المستوحى من الأحجار الكريمة الكلاسيكية.