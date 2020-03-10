“Huawei nova 7i”.. في السوق المحلية قريبا

عمان – في يومنا هذا، تعتمد على هاتفك الذكي في كل شيء تقريبا، سواء أكنت تريد التقاط صورة سريعة أو إنشاء أحدث حلقة من مدونة الفيديو الخاصة بك، أو إنجاز بعض الأعمال أثناء تنقلك إلى مكتبك أو حتى أثناء لعب ألعاب الفيديو على هاتفك الذكي.. في كل هذه الحالات يأتي هاتفك الذكي لإنقاذك. ومع ذلك، لإنجاز كل هذه الأنشطة دون أي عوائق، ستحتاج إلى هاتف ذكي يمكنه القيام بذلك بكل سهولة بسعر في متناول اليد.

قل مرحبا بهاتف Huawei nova 7i الجديد تماما، والذي ستطلقه هواوي في السوق الأردني قريبا، وهو أحدث إضافة من هواوي لسلسلة nova ذات الفئة المتوسطة، والمزوّد ببعض الميزات القوية لتتمكن من فعل كل ما تريده وأكثر! وهنا أربعة أسباب لماذا أحببنا هذا الهاتف:

1. كاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي يمكنها التقاط صور مذهلة في أي إضاءة تقريبًا

بالنسبة لمحبي التصوير الفوتوغرافي، فإن هاتف Huawei nova 7i يحتوي على عتاد كاميرا قوي يساعد في التقاط صور مذهلة بنقرة زر واحدة في كل مرة. سواء أكان منظرا طبيعيا واسعا لأفق المدينة أو غروب الشمس أو حتى صورة مأخوذة من سماء الليل، ستكون كل صورة تلتقطها جميلة. هذا ممكن بشكل أساسي بسبب عتاد الكاميرا الرباعية بدقة 48 ميجابكسل والمدعم بالذكاء الاصطناعي، والمكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل للحصول على صور ومقاطع فيديو عالية الجودة، وعدسة تصوير بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، والتي توفر مدى رؤية حتى 120 درجة، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل للحصول على لقطات تفصيلية، بالإضافة إلى عدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل للحصول على صور طيفية جميلة. يمكنك أيضًا الاستمتاع بالتصوير الليلي دون الحاجة إلى حامل ثلاثي القوائم بفضل الوضع اليدوي (Super Night Mode).