Huawei P30 lite بنسخته الجديدة الجهاز الأفضل للاقتناء!

نسخة جديدة من الجهاز المذهل P30 lite، بأداء مميز وسعر رائع يؤهله لأن يكون الأفضل للاقتناء. عملت الشركة على تحميله بالعديد من المواصفات المطورة والجديدة، بحيث ينتقل من الفئة المتوسطة التي ينتمي إليها لينافس الفئات الأعلى بكل قوة.

يقدم جهاز P30 lite بنسخته الجديدة كاميرا رئيسية ثلاثية بتركيز 48 ميغابيكسل بقدرات فائقة، و8 ميغابيكسل بزاوية التقاط عريضة جداً بواقع 120 درجة، 2 ميغابيكسل تمنح اللقطات عمقاً مناسباً ومحسنات التقاط عديدة أخرى تمنح المستخدم ميزة التقاط الصور خلال النهار أو الليل بوضوح هائل بفضل وضعية التصوير الليلي المطورة.

أما الكاميرا الأمامية للجهاز الجديد، فتأتي بقدرة 24 ميغابيسل مدعومة بالذكاء الصناعي وخاصية Superstar selfie التي تعمل على تحسين التقاط الضوء والتعرف على الوجه بأفضل الطرق للحصول بالتالي على السيلفي المثالي. كما أن بطارية P30 lite بنسخته الجديدة تأتي بسعة 3340 مللي أمبير، تمنح وقت استخدام طويل جداً.

تم تزويد الجهاز الجديد من السلسلة P بمعالج قوي من نوع Kirin 710، يقدم أداء مثالياً متماشياً مع الذاكرة العشوائية البالغة 6 جيجابايت، مناسب جداً لمحبي التطبيقات المتعددة واللعب الإلكتروني.

ولزيادة روعة الجهاز، تم إصداره بألوان ملفتة وتصميم انسيابي مميز من زجاج ثلاثي الأبعاد، يبرز عند الالتقاء بالشاشة ذات الـ 6.15 إنش بحواف واقتطاعات شبه معدومة لتجربة عرض ومشاهدة محتوى استثنائية.

يمكنك الآن الحصول على الجهاز بنسخته الجديدة، بكل ما يقدمه من أداء وفعالية عالية، ألوان وتصميم جذاب وتحسينات لا متناهية بـ 212 ديناراً فقط!