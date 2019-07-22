Huawei P30 Lite نسخة مطوّرة .. سعر مثالي

الجهاز الاستثنائي بنسخته المطوّرة P30 Lite، يقدم مواصفات مثالية تدفعه بقوة نحو مقدمة الأجهزة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، مدعوم بالسعر الرائع الذي تم تحديده بـ 212 ديناراً؛ هل تصدق؟ ليس هذا فحسب، بل إنه من الأجهزة المتوسطة التي من النادر أن تنافس الأجهزة عالية الأداء، ليثبت من جديد المعايير الخاصة بـ Huawei والتي تختلف بالكامل عن معايير الأنواع الأخرى!

يقدم جهاز P30 Lite كاميرا رئيسية ثلاثية بواقع 48 ميغابيكسل فائقة القوة، 8 ميغابيكسل بزاوية التقاط عريضة جداً و2 ميغابيكسل مخصصة للقطات البوكيه والعمق، متجاوزة القدرة الكبيرة لكاميرا الجهاز السابق التي قدمت قوة بيكسلية بواقع 24+8+2 ميغابيكسل.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بواقع 24 ميغابيكسل المدعومة بخاصية AI Selfie Superstar التي تعمل على تحسين امتصاص الضوء والتعرف على تفاصيل الوجه والحواف، لتمنح المستخدم السيلفي المثالي الذي يتمناه.

زودت Huawei جهاز P30 Lite ببطارية ضخمة بسعة 3340 مللي أمبير، تمنحك وقت استخدام طويل جداً، بجانب إعادة شحن بسرعة كبيرة بواقع 18 واط، لذا لا داعي للقلق بعد اليوم من نفاد البطارية أو إعادة شحنها! أضف إلى ذلك المعالج القوي من تطوير Huawei نفسها من نوع Kirin 710 وذاكرة عشوائية هائلة بواقع 6 جيجابايت بدلاً من 4 المستخدمة في النسخة السابقة، مما يعني تحسن كبير في الفاعلية، الأداء والسرعة على حد سواء.

وليس بعيداً عن المواصفات التقنية الأفضل، نجد التصميم الأنيق والعصري الذي يمتاز به P30 Lite، ليضيف دفعة جديدة للجهاز الذي من المتوقع أن يحقق نجاحاً استثنائياً بالاعتماد على ما سبق ذكره من مواصفات، مضافاً إليها كونه الجهاز الوحيد بكاميرا 48 ميغابيكسل وبهذا السعر المثالي أيضاً!

يشار إلى جهاز P30 Lite بهذه النسخة المطورة سيكون متوفراً في الأسواق اعتباراً من 29 يوليو، مع حزمة شراء مميزة تتضمن (سماعة بلوتوث مميزة وعصرية بألوان متغيرة، كيبل بيانات من الفئة C، خاتم حمل الجهاز ).