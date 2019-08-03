Huawei P30 Pro الأقوى والأكثر ذكاءً إلى الأسواق قريباً بحلّة جديدة

بعد النجاح الهائل الذي حققه جهاز P30 Pro والذي تم تصنيفه ضمن أفضل الأجهزة الذكية على الإطلاق؛ أعلنت Huawei عن إعادة طرحه بنسخة جديدة ستزور الأسواق قريباً، لتشعل بذلك وقود المنافسة مجدداً وتلهب الأسواق برونق أجهزتها عالية الجودة التي يعتبر P30 Pro من أهمها لاحتوائه على أفضل المواصفات التقنية وأكثرها فعالية.

والآن، ما هي أهم مواصفات النسخة الجديدة من P30 Pro؟ إليكم أهم المواصفات التي تواترت إلى مسامعنا حول النسخة الجديدة:

كاميرا “لايكا” رباعية

تأتي كاميرا P30 Pro بنسخته الجديدة بواقع 40 ميغابيكسل بحساس SuperSpectrum و20 ميغابيكسل بعدسة التقاط واسعة جداً و8 ميغابيكسل تليفوتو مع خاصية SuperZoom بالإضافة إلى كاميرا ToF التي تقدم إمكانات تقريب تصل إلى 50x تلتقط أبعد الأجسام بوضوح هائل كأنها أمامك مباشرة. وبهذا تعتبر كاميرا P30 Pro من أفضل كاميرات الهواتف الذكية على الإطلاق!

فيديو احترافي مزدوج

وباستخدام P30 Pro أصبح بإمكانك التقاط فيديو مزدوج بكاميرتين في آن واحد، أحدها بصيغة التقريب والآخر بالبعد الطبيعي، ودمجها في فيديو احترافي واحد.

بطارية ضخمة ومساحة تخزين كبيرة

يحتوي جهاز P30 Pro بنسخته الجديدة على بطارية هائلة بسعة 4200 مللي أمبير، حتى يتمكن المستخدم من التمتع بأطول فترة استخدام ممكن للكاميرا وباقي المواصفات في الشحنة الواحدة، بجانب تقنية الشحن فائق السرعة (من 0% إلى 70% خلال 30 دقيقة فقط)، أما مساحة التخزين الداخلي البالغة 128 جيجابايت – والتي تعتبر إحدى أهم الفروقات بينه وبين النسخة الأقدم – تكفي لتخزين ما تفضله من فيديوهات، صور، موسيقى وبيانات، لتكتمل بذلك أضلاع التحفة الفنية الشاملة P30 Pro بالنسخة الجديدة.

ختاماً، نود أن نلفت نظركم إلى رقم هام، هو الرقم (5) الذي يمثل جزءاً من سعر الجهاز الذي يبلغ 555 ديناراً، ويمثل اليوم الخامس من أغسطس وهو تاريخ انطلاق P30 Pro بنسخته الجديدة إلى الأسواق.

وعند الشراء؛ ستحصل على حزمة مميزة تحتوي (سماعات freebuds عالية الجودة، وكفالة على الشاشة لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى 3 أشهر من الكفالة الإضافية). لا تنتظر واحصل على جهازك اعتباراً من 4 أغسطس بلون الكريستال المموج.