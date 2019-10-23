“Huawei P30 Pro” الذكي مزود بكاميرا فريدة

عمان- إن كنت تريد شراء هاتف ذكي جديد مزود بكاميرا فريدة ممتازة الأداء، فربما لن تجد ضالتك إلا في هاتف هواوي الذكي Huawei P30 Pro أو ما يعرف باسم “هاتف الكاميرا الفائقة”، الذي اكتسب تسميته هذه بفضل الكاميرا الرباعية الأولى من نوعها من لايكا والتي دمجتها هواوي في هذا الهاتف الذكي. تمكنك كاميرا Huawei P30 Pro من التقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو في بيئات منخفضة الإضاءة لم يظن أحد سابقاً أنها تصلح لالتقاط الصور أو الفيديو. وإضافة إلى ذلك، تقرب الكاميرا الأشياء البعيدة التي لا ترى تفاصيلها بعينك المجردة لتمكنك من التقاط الصور والتفاصيل بوضوح ودقة.

يزخر الهاتف الذكي Huawei P30 Pro بثروة من تقنيات التصوير الفوتوغرافي وتصوير مقاطع الفيديو المبتكرة مكنته من تحقيق 112 نقطة على مقياس DxO Mobile Mark (وهو مقياس مرجعي مستقل يقيّم علمياً جودة صورة الهواتف الذكية والعدسات والكاميرات). وحاز الهاتف أيضاً على لقب “أفضل هاتف ذكي للتصوير” للعام الحالي من رابطة ﺍﻟﺻﻭﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻓﻳﺔ “تيبا”، وهي رابطة دولية غير ربحية تحمي مصالح صناعة التصوير ومجلاتها المختلفة. ويضم الهاتف نظام الكاميرا الرباعية من لايكا، ويتألف من كاميرا رئيسة قوية بدقة 40 ميجابكسل مزودة بمستشعر سوبر سبكتروم مذهل بمقاس 1/1.7 بوصة، وكاميرا بزاوية تصوير عريضة بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا مقرّبة بدقة 8 ميجابكسل مزودة بعدسة سوبر زوم، وأخيراً كاميرا “تي أو إف” من هواوي (Huawei Time of Flight).