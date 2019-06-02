Huawei P30 Pro بلون البرتقالي العنبري الآن في الأسواق!

بعد فترة من وصول الجهاز الأعلى بالمواصفات والأفضل بالأداء P30 pro؛ أعلنت Huawei عن طرح الجهاز باللون البرتقالي العنبري المميز في الأسواق الأردنية “بكميات محدودة”، والذي يمنح “التحفة الفنية” رونقاً جديداً مضافاً إلى قدراته وتصميمه المذهل!

زودت Huawei جهاز P30 Pro بكاميرا رئيسية رباعية بواقع 40، 20 و8 ميغابيكسل، وكاميرا من فئة TOF تقدم صوراً احترافية بقدرات تقريب هائلة تصل إلى 50x للمرة الأولى عالمياً على مستوى الهواتف الذكية، حتى أن الجهاز تمكن من التقاط التفاصيل الدقيقة للقمر بوضوح مذهل، والتقاط صور نقية لمبنى بعيد جداً بوضوح غير مسبوق. ومن وضعيات التصوير الرائعة التي يحتويها الجهاز؛ خاصية الفيديو المزدوج لتصوير الفيديو بكاميرتين مختلفتين في نفس الوقت، أحدها بالبعد الطبيعي والآخر عن قرب، بالإضافة إلى تقنيات متعددة لزيادة الوضوح والسطوع مثل Super Night Mode الذي يمكن الجهاز من التغلب على الإضاءة المنخفضة ويزيد من تركيز التصوير الليلي. أما الكاميرا الأمامية المخصصة للسيلفي فتأتي بتركيز 32 ميغابيكسل تقدم أداء منقطع النظير.

بطارية P30 Pro تأتي بسعة 4200 مللي أمبير، تمنح استخداماً لمدة يوم كامل في الشحنة الواحدة، ومدعومة بتقنية الشحن فائق السرعة – من 0% إلى 70% خلال 30 دقيقة فقط – وباستطاعة 40 واط.

بالنسبة للمعالج؛ فهو من نوع Kirin 980 الذي يعتبر الأحدث على مستوى شرائح الذكاء الصناعي للهواتف الذكية ومن تطوير Huawei ذاتها. وقد تميّزت هذه النسخة عن غيرها من أجهزة P30 Pro في مساحة التخزين الداخلية التي تبلغ 512 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت.

P30 Pro متوفر الآن في الأسواق باللون الجديد (البرتقالي العنبري) بكميات محدودة وبسعر 799 ديناراً فقط!