Huawei P30 Pro بلون الكريستال المموّج وبالنسخة الجديدة الآن في الأسواق

الآن وبعد طول انتظار؛ Huawei P30 Pro بلون الكريستال المموج بالنسخة الجديدة أصبح متوفراً في السوق الأردني، حيث يجسّد بكل ما أتى به من تحديثات كل ما يحتاجه المستخدم، وكل ما يتمنى أن يقدمه جهازه الذكي وأكثر.

يقدم جهاز P30 Pro بنسخته الجديدة كاميرا رئيسية رباعية بتركيز 40 ميغابيكسل بحساس SuperSpectrum الجديد من Huawei و20 ميغابيكسل بزاوية التقاط عريضة جداً و8 ميغابيكسل من نوع تليفوتو مع عدسة SuperZoom، والرابعة من نوع ToF بإمكانات تقريب تصل إلى 50x وبوضوح كبير لتشاهد العالم كما لم تره من قبل.

أما بطارية جهاز P30 Pro بالنسخة الجديدة؛ فتأتي بسعة 4200 مللي أمبير تمكنك من التمتع بأطول فترة استخدام ممكن للكاميرا الاحترافية والتي تصنف على أنها من أقوى كاميرات الهواتف الذكية، وبالطبع المواصفات الأخرى وذلك في الشحنة الواحدة. بالإضافة إلى ذلك يحتوي P30 Pro بالنسخة الجديدة تقنية الشحن فائق السرعة (من 0% إلى 70% خلال 30 دقيقة فقط)، كما أن مساحة التخزين الداخلية للنسخة الجديدة من P30 pro تبلغ 128 جيجابايت تكفي لتخزين ملفاتك المفضلة من موسيقى، صور، فيديوهات وبيانات أخرى.

يمكنك الآن الحصول على جهاز P30 Pro بالنسخة الجديدة من متاجر الهواتف الذكية التي تبيع أجهزة Huawei، أو عبر المتجر الإلكتروني:

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وعند الشراء؛ لا تنسَ الحصول على هديتك القيمة (سماعات freebuds عالية الجودة، وكفالة على الشاشة لمدة 6 أشهر، 3 أشهر من الكفالة الإضافية) مقابل 555 ديناراً فقط!