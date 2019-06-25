Huawei P30 Pro لكل ما تحتاجه من مواصفات وأكثر

للباحثين عن تميز المواصفات وشموليتها، التصميم الأجمل والأكثر أناقة نقدم لكم الجهاز الأقوى على مستوى الهواتف الذكية Huawei P30 Pro الذي أعاد تعريف تجربة التصوير والاستخدام بشكل كامل.

يحوي جهاز P30 Pro كاميرا رباعية ثورية من شركة “لايكا” الألمانية؛ أولها تأتي بقدرة 40، 20، 8 ميغابيكسل تقدم لقطات فائقة الوضوح تضاهي جودة الكاميرات الاحترافية، وتوصل نسبة التقريب للمرة الأولى عالمياً إلى 50x، فتجد أن التفاصيل البعيدة واضحة بشكل كبير بفضل الكاميرا الرابعة من نوع TOF. ومن المواصفات الرائعة في الكاميرا الاحترافية خاصية Super night التي تسمح بالتقاط كمية ضوء مضاعفة وبالتالي تصوير ليلي فائق الوضوح.

ومن الميزات الرائعة الأخرى لكاميرا P30 Pro تقنية الفيديو المزدوج التي تتيح تسجيل الفيديو بكاميرتين في ذات الوقت، أحدها بصيغة التقريب والأخرى بالبعد الحقيقي مما يمنح المستخدم نتيجة احترافية وفيديو مميز دون الحاجة إلى تعديل. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بقدرة 32 ميغابيكسل لالتقاط أفضل سيلفي ممكن في كاميرا هاتف ذكي!

أما بطارية P30 Pro فتأتي بسعة 4200 مللي أمبير تمنح يوماً كاملاً من الاستخدام في الشحنة الواحدة، مع تقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 40 واط توصل الشحن (من0% إلى 70% خلال 30 دقيقة فقط)، بجانب تقنية الشحن اللاسكلي بقدرة 15 واط وتقنية الشحن العكسي لشحن الأجهزة الأخرى التي تعمل بالشحن اللاسلكي وفق معيار Qi مباشرة من P30 Pro. ولمجاراة الأداء المثالي لمواصفات الجهاز الثوري؛ تم تزويده بنظام تشغيل Kirin 980 للذكاء الصناعي، وواجهة مستخدم هي الأسهل استخداماً والأكثر مناسبةً EMUI 9.1.

خيارات الاقتناء في الجهاز الرائع لامتناهية، حتى أن Huawei لم تغفل عن تنوع الأذواق وطرحت الجهاز بألوان متعددة: الكريستال المموج، ألوان الشروق، درجات اللون الأسود، لون الشفق.