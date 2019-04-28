HUAWEI P30 Pro يقدم كاميرا رباعية من لايكا وبطارية قوية…وماذا أيضاً؟

لا يختلف اثنان أن الكاميرا أصبحت جزءاً أصيلاً من مكونات الهواتف الذكية الحديثة، وإذا تعمقنا قليلاً نجد أن نوعية العدسات ومستشعرات الصورة وزاوية التصوير وقدرات التقريب تحدد إمكانيات التصوير التي يتمتع بها الهاتف، إلا أن ذلك لا يكفي، إذ نحتاج أيضاً إلى رقاقة معالج جيدة لإنتاج الصورة وبطارية قوية إلى درجة كافية تدعم تشغيل الهاتف لفترة طويلة. لكن إن تحقق كل هذا ربما تضطر إلى حلول وسط على حساب جمال التصميم ورشاقته.

ومن هذا المنطلق، قررت شركة Huawei كسر الأنماط التقليدية فتمكنت من الوصول إلى مواصفات قوية للكاميرا على أحدث هواتفها الذكية HUAWEI P30 Pro وحازت على أعلى درجات التصنيف. ليس جزافاً أن يحمل هذا الهاتف لقب «هاتف الكاميرا الفائقة» فهو يجمع بين القوة الجبارة للعتاد والبرامج فائقة الذكاء ليتربع على عرش الهواتف الذكية بأقوى تصميم مذهل على الإطلاق.

فاز الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro بجائزة «أفضل هاتف ذكي للتصوير» من رابطة «تيبا» للعام 2019، وكُرم أيضًا كأحد أفضل المنتجات للعام 2019. وأثمرت الجهود التي تبذلها Huawei في مجال الأبحاث والابتكار والتصميم أيضاً عن حصول نظام كاميرته على 112 درجة في اختبار DxOMark، التي تعتبر من أعلى الدرجات التي سجلها هذا الموقع الإلكتروني الرائد في تقييم جودة الصورة والعدسات.

أول كاميرا رباعية من لايكا في العالم

يتضمن الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro كاميرا رباعية قوية من لايكا، قادرة على التقاط أقوى الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو بين كاميرات الهواتف الذكية. وهي تتألف من كاميرا رئيسة بدقة 40 ميغابكسل مزودة بمستشعر سوبر سبكتروم الجديد من Huawei وكاميرا بدقة 20 ميغابكسل ذات زاوية تصوير عريضة جداً، وكاميرا مقرّبة بدقة 8 ميغابكسل لتصوير المشاهد البعيدة مزودة بعدسة سوبر زوم، وأخيراً كاميرا «تي أو إف» من Huawei (HUAWEI Time of Flight) لقياس عمق المشاهد، ويضاف إلى ذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي، ويعني كل هذا أن الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro يفرض سطوته فعلاً بلا منازع في عالم كاميرات الهواتف الذكية.

المستشعر سوبر سبكتروم الجديد المدمج في الكاميرا الرئيسة بدقة 40 ميغابكسل جديد كلياً من Huawei، وهو يدعم واحداً من أعلى مستويات حساسية الضوء «الأيزو» التي تتمتع بها كاميرات الهواتف الذكية اليوم بقيمة 409600، ويعمل مع فتحة عدسة واسعة تبلغf/1.6 ، ما يتيح للمستخدم التقاط صور مدهشة، حادة وواضحة مهما كانت ظروف الإضاءة. يبلغ مقاس المستشعر سوبر سبكتروم 1/1.7 إنش وهو يرى الضوء بطريقة RYYB (الأحمر والأصفر والأصفر والأزرق) بدلاً من RGGB (الأحمر والأخضر والأزرق)، ما يتيح له التقاط طيف الضوء الأحمر والضوء الأخضر، ويؤدي إلى التقاط إضاءة إضافية تزيد بنسبة 40 بالمئة عن الكاميرات التقليدية، أي أنه ذو حساسية ضوئية أعلى.

من أهم الابتكارات الأخرى في كاميرا الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro، العدسة المزودة بتقريب سوبر زوم من Huawei، وهي مدمجة ضمن هيكل الجهاز النحيل بفضل نجاح Huawei في ابتكار تصميم عدسة التقريب البيرسكوبية الفريدة التي تعتمد على موشور يكسر الضوء بزاوية 90 درجة ما يمكن المستخدم من الحصول على أقوى قدرات التقريب: تقريب بصري بقوة 5 مرات وتقريب هجين بقوة 10 مرات وتقريب رقمي غير مسبوق على الهواتف الذكية بقوة 50 مرة. إلا أن قدرات التقريب الكبيرة هذه ستصبح عديمة الفائدة إن كانت الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة ضبابية أو مليئة بالتشويش؛ ولتقليل اهتزاز الكاميرا في مستويات التقريب العالية زودت Huawei الكاميرا بمثبت صورة بصري ما ينتج صوراً مدهشة ومقاطع فيديو عالية الجودة، فيسهل عليك تصوير فنانك المفضل أو لاعبك المحبوب في مباراة رياضية حتى إن كنت في المقاعد الخلفية، بل يمكنك بقوة سوبر زوم التقاط صور قريبة للقمر بتفاصيل دقيقة!

فيديو مضاعف لمرح مضاعف

تقدم Huawei ابتكاراً حصرياً في سلسلة الهواتف الذكية HUAWEI P30 والهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro، وهي ميزة فيديو دوال فيو الجديدة تماماً لتصوير الفيديو بطريقة غير مسبوقة. تتيح هذه الميزة تسجيل الفيديو بمنظور مزدوج لالتقاط المشاهد بعدستين للهاتف الذكي في آن، تلتقط إحداهما المشهد الكامل وتلتقط الأخرى المشهد ذاته بزاوية قريبة. وخلال التصوير تنقسم الشاشة إلى نصفين: النصف السفلي يُظهر التقاط المشاهد بزاوية عريضة، والنصف العلوي يظهر التقاط المشاهد ذاتها لكن بطريقة مقرّبة يختار قوتها المستخدم. ويتيح التصوير بهذه الطريقة المزدوجة المنظور التقاط أحداث ضخمة مثل المباريات الرياضية والحفلات الموسيقية، مع قدرة المستخدم على ضبط مستويات التقريب أيضاً.

عتاد قوي ونظام تشغيل مطور

من أسرار الحصول على صور رائعة في الهواتف الذكية اعتمادها على قدرات معالجة قوية وتشغيلها برامج ذكية، ولهذا يتضمن الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro رقاقة المعالج Kirin 980 وهو أقوى المعالجات التي طورتها Huawei حتى اليوم حيث يتضمن زوجاً من المعالجات العصبية والجيل الرابع من معالج إشارة الصورة من Huawei، ويتضمن 6.9 مليار ترانزستور، مصنع بأحدث عمليات التصنيع ومبني وفق هندسة ثورية ويتضافر كل ذلك لتقديم أداء أكثر قوة وفعالية.

ولا يكتفي هذا المعالج بأداء فائق وفعال فحسب، بل له دور رئيس في إنتاج اللقطات الجميلة من خلال قدرته على التعامل مع العمليات المعقدة مثل اكتشاف الوجه وتتبعه بصورة ذكية وتثبيت اهتزاز الصورة وقياس عمقها والتقليل من التشويش اللوني في الصور بصيغة RAW وRGB، ما يسهم بالتالي في الحصول على نتائج مذهلة.

والرقاقة Kirin 980 أول رقاقة تنتج على نطاق تجاري وتحتوي على نوى معالجة قائمة على ARM Cortex-A76 مع نظام Kirin الفرعي لتعزيز مستوى الأداء والكفاءة. وهي أول رقاقة تعتمد على معالج الرسومياتMali – G 76 المعزز بتقنية GPU Turbo 3.0 لتحقيق أداء رسومي أقوى.

على صعيد نظام التشغيل، يعمل الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro بالاعتماد على نظام EMUI 9.1 وهو نظام تشغيل يقدم تجربة استخدام سهلة ومتوازنة وعالية الكفاءة. وهو يمتاز بلغة تصميم جديدة مستوحاة من الجمال الأصيل والبساطة الأنيقة. ومن مزايا النظام الإضافية في إصداره الجديد، نظام الملفات القابلة للقراءة فقط (EROFS) من Huawei، الذي يجعل النظام أسرع استجابة فيعمل على الجهاز بسلاسة وكفاءة أكبر. من المزايا الجديدة في هذا الجهاز أيضًا قارئ Huawei لبصمة الإصبع الموجود تحت الشاشة، وهو يعتمد على عدسة 3p عريضة جداً مع فتحة كبيرة تعزز العدسات الميكروية الملتقطة للبصمة بالتعاون مع حساسية البكسلات، ويكمل ذلك التركيز التلقائي بضبط الحلقة ما يحسن دقة التركيز التلقائي بنسبة 35 بالمئة. ويقدم مستشعر بصمة الإصبع أيضاً رسماً متحركاً عند إلغاء قفل الجهاز مع استشعار حركة الإصبع على مسافة قريبة من الشاشة لتعزيز تجربة المستخدم أكثر.

بطارية قوية مع شحن سوبر تشارج

لا بد لهذه المزايا القوية التي ذكرناها آنفاً من بطارية قوية أيضاً تمدها بالطاقة اللازمة. ولهذا يتضمن الهاتف الذكيHUAWEI P30 Pro بطارية كبيرة عالية القدرة بقيمة 4200 مللي أمبير تمنح المستخدم الطاقة الكافية لتشغيل الجهاز ليوم كامل من الاستخدام الكثيف. وحتى حينما تنفد طاقتها في النهاية، سيبقى المستخدم مطمئناً لأنها تدعم الشحن فائق السرعة عبر الشاحن القوي سوبر تشارج من Huawei باستطاعة 40 واط، الذي يشحنها بنسبة 70 بالمئة من طاقتها القصوى خلال 30 دقيقة.

وإضافة إلى ذلك تدعم البطارية استخدام الشاحن اللاسلكي باستطاعة 15 واط من Huawei، مع ميزة الشحن اللاسلكي العكسي التي تمكّن الجهاز من العمل كبنك طاقة للأجهزة التي تدعم الشحن اللاسلكي وفق المعيار Qi، مثل الساعات الذكية وسماعات الأذن أو حتى الهواتف الذكية الأخرى.

تصميم بلا تنازلات

صمم الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro ليكون قريباً من قلبك! فحتى مع جميع الابتكارات المتطورة والحديثة من Huawei فهو يحافظ على جماله التصميمي، بل إنه يرتقي بالنواحي الجمالية إلى مستوى أعلى، فهو ذو هيكل مدمج مغطى بسطحين من الزجاج المنحني الطرفين وشاشة أوليد واسعة جداً من مقاس 6.47 إنش. تدعم شاشة العرض الكامل هذه دقة تبلغ 2340×1080 بكسل، وتتضمن ثلمة صغيرة على شكل قطرة الندى. واستغنت Huawei عن فتحة سماعة الأذن في الجهاز لأنها طورت شاشته كي تتمتع بخصائص سمعية تمكن المستخدم من سماع الصوت عبرها والاستمتاع بشاشة عرض كاملة بإطار نحيف جداً ما يمنح المستخدم تجربة مشاهدة مذهلة. ولا بد أن نشير أيضًا إلى أن هيكل الهاتف HUAWEI P30 Pro محمي بمستوى عال ضد الغبار والماء وفق المعايير القياسية IP68.

وعلى الرغم من كل هذه المزايا القوية والعتاد الجبار في الهاتف HUAWEI P30 Pro تمكنت Huawei من المحافظة على نحافته وجعلت ظهره مميزاً بأنماط متدرجة جميلة، وقدمته بألوان متعددة هي الأسود، الأرزق اللامع، شروق الشمس العنبري، أزرق الفجر.