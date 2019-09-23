Huawei P30 Pro Lite 48 MP كيف تحقق أقصى فائدة من كاميرته الاحترافية؟

جهاز مميز من سلسلة هواتف HUAWEI P30 بالعديد من المزايا المطورة والمحسنة. تحتوي كاميرا هاتف HUAWEI P30 lite 48MP بالإصدار الجديد على ثلاث كاميرات في الجزء الخلفي من الجهاز، كاميرا رئيسية 48 ميغابكسل عالية الدقة، وعدسة الزاوية العريضة جداً 8 ميغابكسل، ومستشعر 2 ميغابكسل للبوكيه، كاميرا رائعة مع مراكز قوة لا متناهية. سنكتشف في هذه المقالة كيفية تحقيق أقصى استفادة من الكاميرا الثلاثية 48 ميغابكسل من الإصدار الجديد لهاتف lite HUAWEI P30.

وسّع عالمك مع عدسة زاوية واسعة للغاية

يتميز هاتف HUAWEI P30 lite 48MP بالإصدار الجديد بكاميرا ثلاثية خلفية تتكون من عدسة عالية الدقة 48 ميغابكسل وعدسة زاوية عريضة بدقة 8 ميغابكسل وعدسة تأثيرات بوكيه 2 ميغابكسل تعمل جنباً إلى جنب لتحقيق نتائج مذهلة. تنتج الكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية 8 ميغابيكسل صوراً رائعة مع تصحيح التشويش والثبات. جودة مستوى البكسل أكثر من رائعة، مع نطاق ديناميكي ممتاز دون اقتطاع أي جزء من صورك، بغض النظر عن عدد الأصدقاء الذين يصطفون لالتقاط الصور.

استخدام هاتف HUAWEI P30 lite 48MP الإصدار الجديد سهل جداً – مع مساعدة من الذكاء الاصطناعي (يمكن تفعيله على الشريط العلوي من تطبيق الكاميرا)، كل ما عليك القيام به هو تدريب عدسة الكاميرا على الجسم الذي تريد تصويره، والكاميرا سوف تحدد تلقائياً نوع المشهد الذي تقوم بتصويره. يمكنك حتى اختيار زاوية واسعة من عدسة الكاميرا بينما توجه كاميرا الهاتف نحو الجسم. إذا كنت تهدف إلى تصوير مشاهد واسعة للمدينة على سبيل المثال، فإن الكاميرا تضبط نفسها لالتقاط أوسع مشهد ممكن.

التصوير الليلي؟ لاداعي للقلق

يوجد أيضاً الوضع الليلي المحمول، فهو يقوم بخلق تعرض طويل عن طريق تكديس إطارات متعددة تجمع الضوء على طول الطريق بحيث تحصل على صور حادة بدون أي تشويش على الإطلاق، فهو يعمل كالسحر خاصة في المواقف التي لا تحصل فيها على صور جيدة. يقوم الوضع الليلي أيضاً بعمل رائع في الحفاظ على اللون في الوقت الذي يفقد فيه الآخرون التشبع. اتجه إلى الشريط السفلي من تطبيق الكاميرا واختر خيار “الليل” ليتم إنتاج صور ليلية واضحة وحادة.

استمتع أكثر بلحظاتك

يدعم هاتف HUAWEI P30 lite 48MP بالإصدار الجديد التصوير البطيء بـ 480 إطاراً في الثانية، فهو يبطئ الحركة بمقدار 16 مرة لتسليط الضوء على أدق تفاصيل الكائنات المتحركة. سواء كان حفل زفاف تقوم بتصويره أو حفل تخرج زميلك من الكلية، اللحظات الرائعة تحفظ جيداً. لتشغيلها؛ قم بالتمرير عبر الشريط السفلي لتطبيق الكاميرا إلى “المزيد” واختر “Slow-mo”.

احصل على صور سيلفي متميزة

يأتي هاتف HUAWEI P30 lite 48MP الإصدار الجديد بكاميرا سيلفي عالية الدقة 24 ميغابكسل بتركيز ثابت، ومع الكثير من الضوء يمكنك الحصول على لقطات مفصلة ممتازة ناهيك عن الألوان الغاية في الروعة. وبمساعدة الذكاء الاصطناعي؛ يمكن التعرف على ما يصل إلى 8 سيناريوهات، وبإمكانك الحصول على لقطات مثالية في أي وقت وفي أي مكان بغض النظر عن ظروف الإضاءة، وذلك بفضل الوضع الليلي وتقنية دمج الضوء 4 في 1.

معظم الميزات الخاصة بك تبرز بامتياز من خلال الاستفادة من خوارزمية تجميل الذكاء الاصطناعي، فيعمل كفريق عمل مكياج من المحترفين يقوم بتعزيز الإضاءة ويضمن أنك تبدو بمظهر رائع. على الرغم من أن صور السيلفي في الإضاءة المنخفضة قد تشكل تحدياً، إلا أنه يمكنك إضافة لمسة ممتعة مع 3D Qmoji 2.0. فقط اختر “AR Lens” في أقصى اليسار من الشريط السفلي لتطبيق الكاميرا واختر emoijs المفضلة لديك.

اكتشف المزيد عن الأماكن المحيطة بك

يحتوي هاتف HUAWEI P30 lite 48MP الإصدار الجديد على “الهاي فيجن” من Huawei، وهي ميزة مستقبلية تتيح لك فحص العناصر باستخدام الكاميرا لمزيد من المعلومات عنها. أخرج الكاميرا واستعد لمسح العناصر التي تريد – إذا رأيت معلمًا غير معروف، استخدم هذه الميزة واحصل على معلومات فورية. استخدم هذه الميزة أيضاً لمراقبة نظامك الغذائي، بحيث يمكنك إجراء مسح ضوئي لأحد العناصر الغذائية لمعرفة القيمة الغذائية وعدد السعرات التي يحتوي عليها والمتاجر التي تبيعها عبر الإنترنت وغيرها من المعلومات.

يأتي هاتف HUAWEI P30 lite 48MP الإصدار الجديد مع بطارية تدوم طويلاً بسعة 3340 مللي أمبير، تدوم معظم اليوم ويمكن إعادة شحنها بسرعة مع الشحن السريع من Huawei بقوة 18 واط. ولا مشكلة في الأداء السريع مع ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت 128 جيجابايت مساحة تخزين هي أكثر من كافية لجميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك.

أما الفعالية؛ فهي على خير ما يرام مع معالج Kirin 710، بجانب واجهة المستخدم EMUI 9.0.1 المبنية على أندرويد 9، تجعل التفاعل بينك وبين الهاتف أكثر سلاسة وسهولة. يمكنك حتى إضافة لمسة شخصية إلى نغمات الرنين الخاصة بك مع ميزة نغمات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي سوف تسمح لك باستخدام مقاطع الفيديو كنغمة رنين مخصصة للمتصل، لإضافة متعة خاصة للرد على المكالمات الهاتفية.

يمكنك الحصول على هذا الجهاز المثالي مقابل 212 ديناراً فقط، من خلال المتاجر التي تبيع أجهزة Huawei أو من خلال المتجر الإلكتروني عبر الرابط التالي:

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