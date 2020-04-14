Huawei P40 Pro: أحدث هاتف ذكي من هواوي بابتكارات رائدة ومزايا فريدة

أطلقت هواوي مؤخرًا أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف Huawei P، الهاتف الرائد الجديد Huawei P40 Pro. على خطى أسلافه نفسه، يأتي الهاتف بتصميم جميل وبأداء قوي، حيث يجمع Huawei P40 Pro بين أعتدة وبرامج قوية، إلى جانب إعداد كاميرا Ultra Vision Leica Quad في جسم راقٍ، أنيقٍ وعملي. تم تصميم كل من ميزاته المبتكرة لمنح المستهلكين أقصى استفادة من هواتفهم الذكية، لذلك دعونا نلقي عليها جميعًا نظرة أعمق.

تصميم بهوية غامرة

التصميم أحد أكثر السمات المميزة لسلسلة هواتف Huawei P. يتوفر هاتف Huawei P40 Pro بلمسة نهائية غير لامعة باللون الفضي واللون الأسود اللامع، مما يضفي بساطة أنيقة.

الجزء الأمامي من الهاتف أنيق أيضًا. مع شاشة Huawei Quad-Curve Overflow الجديدة، يتمتع هاتف Huawei P40 Pro بشاشة منحنية على الجوانب الأربعة، بما في ذلك الجزء العلوي والسفلي، والتي تشبه الماء عند حافة التدفق من الكوب، مع تصميم مستقبلي يندمج بسلاسة في الجسم الأحادي للهاتف. تمهد براعة التصميم الطريق أمام زوايا دائرية أكثر انسيابية للحصول على تجربة استخدام أكثر راحة، بينما تسمح الحواف الرفيعة بتجربة مشاهدة غامرة أكثر.

تعدّ الشاشة أيضًا علاجًا مرئيًا، وذلك بفضل معدل التحديث 90 هيرتز وشهادة شاشة TÜV Rheinland، مما يسمح بعرض أكثر انسيابية وسلاسة مع انبعاثات منخفضة للضوء الأزرق.

براعة غير مسبوقة لشبكة الجيل الخامس

تشتهر هواوي بابتكاراتها في عالم تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس، كمعالج Kirin 990 5G على سبيل المثال، الذي يتميز به هاتف Huawei P40 Pro. ويعدّ هذا المعالج المخصص من الجيل الخامس واحدًا من أكثر المعالجات تطورًا اليوم، حيث تم تصنيعه من خلال عملية 7 نانوميتر المتطورة، وهو المسؤول عن توفير أداء تنافسي للغاية وكفاءة في استخدام الطاقة وكثافة الترانزستور، مع ضمان إدارة الطاقة بكفاءة. إلى جانب ذلك، توفر هندسته الفريدة دعمًا لشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع، إضافة لشبكات الجيل الخامس في كلتا أوضاع الجيل الخامس غير المستقلة (NSA) والمستقلة (SA). الشبكات غير المستقلة (NSA) هي الموجة الأولى من شبكات الجيل الخامس، والتي تستخدم البنية التحتية الحالية للجيل الرابع. ومع ذلك، وبالمضي قدمًا، سيكون هناك انتقال إلى شبكة الجيل الخامس المستقلة (SA) التي توفر للمستخدمين سرعات أكبر بكثير، وعرض نطاق ترددي أوسع ووقت استجابة أقل. لذا، فإن دعم كل من شبكتي (NSA) و (SA) أمر بالغ الأهمية إذا كنت تخطط للحصول على أقصى استفادة من الجيل الخامس من هاتفك الذكي.

بالإضافة إلى حلول شبكة الجيل الخامس، يدعم هاتف Huawei P40 Pro تقنية WiFi 6 Plus لعرض النطاق الترددي 160 ميجاهرتز وتعديل 1024-QAM المتقدم لتحقيق أعلى سرعة نقل، والتي تعدّ نظرية رائدة في الصناعة تبلغ 2400 ميجابت في الثانية.

كاميرا Ultra-Vision Leica الرباعية

يتحدث كل هاتف جديد من هذه السلسلة دائمًا عن ثورة في التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديوهات للهواتف الذكية، ومن المتوقع أيضًا أن يستمر هاتف Huawei P40 Pro على الخطى نفسها. لتحقيق ذلك، قامت هواوي في أحدث هواتفها الذكية بإعداد كاميرا Ultra-Vision Leica Quad Camera، التي تركز بشكل أكبر على جودة وقوة كل عدسة، بدلاً من إضافة المزيد من وحدات البكسل. يتضمن هذا الإعداد كاميرا Ultra Vision بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا سينمائية بعدسة تصوير زوايا عريضة جدًا بدقة 40 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرا بعدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل مدعمة بتقريب بصري يصل حتى 5x وكاميرا بعدسة ToF، كل واحدة منها تضمن لقطات مثالية لجميع السيناريوهات.

يعدّ مستشعر الكاميرا Ultra Vision Wide Camera من هواوي أحد أكثر ميزات نظام الكاميرا ابتكارًا، وهو أحد أكبر مستشعرات كاميرات الهواتف الذكية حيث يبلغ قياسها 1/1.28 إنشاً. يضمن المستشعر أن كل صورة يتم التقاطها تحافظ على تفاصيل رائعة في كل مرة، بينما يمهد الطريق لعملية “عمق-ضحل” تأثيرات المجال مع نطاق ديناميكي للمشاهد المظلمة والمضيئة، مع إزالة ضجيج الصورة غير المرغوب فيه. ويدعم مستشعرQuad Bayer الجديد في وقت واحد تجميع 4 في 1 بيكسل وتقنية Full Pixel Octa PD AutoFocus، مما يعزز جودة الصور. وتضمن هذه الميزة ألا يؤثر اقتصاص الصورة على جودتها.

يتيح هاتف Huawei P40 Pro الحصول على صورة أكثر دقة، ويقلل من مشاكل الضبابية أثناء التكبير. عدسة SuperSensing SuperZoom عبارة عن نظام من مكونات التقريب المصممة بدقة، والتي تدعم التقريب البصري 5x والتقريب الرقمي 50x لتجربة تكبير أكثر دقة، ويكمل هذا أيضًا تثبيت OIS وAIS على العدسة المقربة مما يحسن استقرار لقطات التكبير.

تشمل ميزات الكاميرا الإضافية أيضًا تسجيل مقاطع فيديو بالحركة البطيئة جدًا Ultra Slow-Motion بسرعة 7680 إطارًا في الثانية، والتي تعيد تشغيل الفيديو بسرعة 1/256 بالسرعة الفعلية. من ناحية أخرى، تسمح كاميرا العدسة السينمائية Ultra-Wide Cine بتسجيل مقاطع فيديو بفواصل زمنية قصيرة بدقة 4K UHD.

وفي الوقت نفسه، تم تجهيز مقدمة هاتف Huawei P40 Pro بكاميرا أمامية مزدوجة، والتي تشمل كاميرا بعدسة AF بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا استشعار العمق، والتي تعدّ مثالية لصور السيلفي والصور الجماعية وحتى تأثيرات البوكيه. بالإضافة إلى ذلك، يتيح الهاتف ميزة Air Gesture التي تسمح لك بالتحكم به بمجرد التلويح بيدك، أو التقاط لقطةٍ للشاشة بمجرد قبض راحة اليد. يمكن للكاميرا الأمامية أيضًا تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K UHD بتفاصيل واضحة، بما في ذلك نسيج الجلد والشعر، وحتى رموش العين.

أداء فعال مع بطارية تدوم طويلاً

يركز هاتف Huawei P40 Pro على الأداء. ولهذا السبب، يأتي مع بطارية بسعة كبيرة تبلغ 4200 ميللي أمبير لأداء طوال اليوم. وبالإضافة إلى عمرها الطويل، يمكن أيضًا شحن البطارية الكبيرة بسرعة باستخدام Huawei Wired 40W SuperCharge الحاصلة على شهادة السلامة TÜV Rheinland. بالإضافة إلى ذلك، يدعم هاتف Huawei P40 Pro أيضًا تقنية Huawei SuperCharge اللاسلكية السريعة. يشتمل الهاتف أيضًا على جيل محسّن من إمكانات الشحن اللاسلكي العكسي التي يمكنها شحن الأجهزة المتوافقة الأخرى بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

تكبير الصوت وميزة Golden Snap المدعمة بالذكاء الاصطناعي

يأتي هاتف Huawei P40 Pro مزودًا بميزة تكبير/تصغير الصوت المبتكرة التي تتيح للمستخدمين تضخيم الصوت لأي هدف من خلال التكبير أثناء التسجيل. تشمل الميزات المبتكرة الأخرى AI Golden Snap، والتي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاختيار أفضل المواقف وتعبيرات الوجه قبل وضع قائمة مختصرة إلى ثلاثة إطارات. تتضمن الميزات الجديدة أيضًا AI Remove Passerby وAI Remove Reflection، مما يسمح لك بإزالة المارة غير المرغوب بهم من اللقطة، وحتى التوهج من الانعكاسات. يتم ذلك عن طريق جمع معلومات المشهد عند الضغط على زر التصوير، حيث تتم مقارنتها بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي لإجراء التغييرات اللازمة للحصول على لقطة مثالية.

منصة Huawei AppGallery

يأتي هاتف Huawei P40 Pro مزودًا بخدمات هواوي للهواتف النقالة ومنصة Huawei AppGallery التي تعدّ متجر تطبيقات هواوي الرسمي، أحد أفضل 3 متاجر تطبيقات على مستوى العالم حيث يتضمن مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية التي يمكن للمستخدمين الاستمتاع بها، كما يوفر للمستخدمين نظام أمان وحماية كامل الدورة. منصة Huawei AppGallery متوفرة في أكثر من 170 دولة ومنطقة مع 370 مليون مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم.

تم تجهيز هاتف Huawei P40 Pro بمجموعة واسعة من الميزات القوية التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم من جميع الجوانب، سواء للأداء أو الاتصال أو التصوير الفوتوغرافي أو حتى التصميم، ما يجعله واحدًا من أكثر الهواتف الذكية ابتكارًا التي يتم إطلاقها هذا الموسم. وسيتاح هذا الهاتف الرائع للطلب المسبق في الأردن قريبًا.