Huawei Y7p: كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل.. تصميم عصري.. أداء قوي وأكثر من ذلك الآن في السوق الأردني

لقد حان الوقت لترقية هاتفك الذكي.. أنت تبحث عن هاتف يحتوي على كل ما تحتاجه من إعدادات الكاميرا، والأداء القوي، إلى المظهر الأنيق، ولكن لديك ميزانية محدودة. ومع ذلك، إذا قررت الالتزام بميزانيتك، فقد تضطر إلى التضحية بجودة هذه الميزات. ماذا لو كان هناك طريقة لتتمتع بكل ما تبحث عنه من مواصفات متميزة؟ هذا هو بالضبط ما يقدمه لك هاتف Huawei Y7p المتوفر حاليًا في السوق الأردني.

يأتي الهاتف بكاميرا ثلاثية بدقة مذهلة تصل إلى 48 ميجابكسل، بالإضافة إلى تصميمه العصري الأنيق وأدائه القوي، حيث تم إعداد أحدث إضافة من هواوي لسلسلة “Y” الاقتصادية، لتوفر لك كل ما تحتاجه في هاتف ذكي وبسعر مناسب.

بدءًا من الكاميرا، يأتي هاتف Huawei Y7p مزودًا بكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل، والتي تشتمل على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل للحصول على صور ومقاطع فيديو عالية الدقة، وكاميرا عريضة 8 ميجابكسل للحصول على صور عريضة بزاوية 120 درجة والتقاط مقاطع فيديو بزاوية عريضة، وكاميرا عمق مساعد بدقة 2 ميجابكسل لمؤثرات جميلة. بالإضافة إلى ذلك، تفتح إعدادات الكاميرا أيضًا الأبواب للتصوير في إضاءة منخفضة بمساعدة خاصية الوضع الليلي، التي تعمل على تثبيت اللقطة وتضبط فترة التعرّض للحصول على لقطة مليئة بالتفاصيل، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. يمكنك أيضًا استخدام ميزة تسجيل مقطع فيديو بالحركة البطيئة وبسرعة 480 إطارًا في الثانية، مما يؤدي إلى إبطاء سرعة التصوير إلى 1/16 من السرعة الأصلية. وتستطيع خاصية التعرف على المشاهد المدعّمة بالذكاء الاصطناعي التعرف على ما يصل إلى 500 مشهد في 21 فئة، مما يؤدي إلى تحسين الإعدادات اللازمة للحصول على لقطة مثالية.

يمكن لعشاق صور السيلفي الاستمتاع بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، والتي يمكنها أيضًا التقاط صور بجودة عالية الوضوح (HDR)، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتعرف على ما يصل إلى 8 مشاهد مختلفة، مما يعني التقاط الصور الشخصية المثالية بغض النظر عن موقع تواجدك سواء أكنت على الشاطئ أو الحديقة أو حتى عند غروب الشمس. تعمل ميزات التحسين والتجميل المدعّمة بالذكاء الاصطناعي على تحسين ملامح الوجه لإطلالة أكثر جمالًا مع كل صورة شخصية.

يحتوي هاتف Huawei Y7p على شاشة “Punch FullView” التي تدعم خاصية (HD+) بحجم 6.39 بوصة، إلى جانب ثقب صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية، بما يمنحك تجربة مشاهدة غامرة. وفي الوقت نفسه، فإن تأثير الوهج المستقبلي والألوان المتدرجة على الجهة الخلفية، يجعل هاتف Huawei Y7p أكثر جمالًا. ومن خلال مستشعر بصمة الإصبع الخلفي، يكتمل شكل المنعطف الخطي للهاتف، بما يمنحه مزيدًا من الأناقة.

يضم هاتف Huawei Y7p معالج Kirin 710F ثماني النواة، وهو مزوّد بنظام EMUI 9.1، والذي يَعِد المستخدمين بتجربة سلسة عبر التطبيقات المختلفة، ومنصات التواصل الاجتماعي، وحتى عند الاستخدام المكثّف للألعاب المتنوعة. تعمل الميزات الإضافية مثل نظام الملفات القابلة للتمديد للقراءة فقط (EROFS)، وتقنية تسريع المشهد الكامل على زيادة أداء النظام وتخزينه، لتجربة مستخدم أفضل بكثير. وفيما يتعلق بالتخزين، تم تزويد هاتف Huawei Y7p بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها حتى 512 جيجابايت باستخدام بطاقة “micro SD” خارجية، كما أن الاستخدام المكثف محمي بتقنية توفير الطاقة المدعمة بالذكاء الاصطناعي من هواوي لضمان عمر بطارية أطول.

يأتي هاتف Huawei Y7p أيضًا بميزات ذكية إضافية مثل (GPU Turbo 3.0) التي تعزز أداء الألعاب من خلال تحسين الرسومات، وتذكير الفيديو للمكالمات الواردة، وصوت ستريو (Huawei 9.1 SKY) للحصول على تجربة فيديو أفضل.

تم تزويد هاتف Huawei Y7p أيضًا بـ “خدمات هواوي للهواتف النقالة”، التي تشمل مجموعة من ميزات الهاتف الذكي الأساسية، بما في ذلك متجر هواوي للتطبيقات (Huawei AppGallery)، والذي يمكن للمستخدمين من خلاله تنزيل تطبيقاتهم المفضلة بسهولة وتثبيتها على الهاتف.

بفضل هذه الميزات، يُعدّ هاتف Huawei Y7p أحد أفضل الخيارات ضمن مجموعة واسعة من خيارات الهواتف الذكية اليوم.. فأنت لا تحصل على هاتف ذكي وأنيق فحسب، بل يمكنك أيضًا الاستمتاع بكاميرا متميزة وأداء قوي ومزايا ذكية تعزز تجربتك أكثر، وكل ذلك بسعر في متناول اليد.. لا تتردد باقتنائه اليوم عبر زيارتك لأيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي أو عبر متجر هواوي الإلكتروني (https://huaweieshop.jo/)، حيث يتاح باللونين أسود منتصف الليل والأزرق أورورا وبسعر 135 دينارًا، واحصل على سماعات لاسلكية مميزة بقيمة 20 دينارًا كهدية من هواوي لفترة محدودة.