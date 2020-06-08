“Huawei Y8p” و”Huawei Y6p” متوفران للطلب المسبق

عمان – ميزات قوية، وتصميمات مذهلة، وأداء قوي. كل ذلك في هاتف ذكي من الفئة الابتدائية وبسعر مناسب. هذا ما تهدف إلى تقديمه سلسلة هواتفHuawei Y ، خاصة من خلال جعل ابتكارات الهواتف الذكية في متناول المستخدمين على جميع المستويات. أدخلت هواوي مؤخرًا إضافتين جديدتين لهذه السلسلة، هاتفي Huawei Y8p وHuawei Y6p، فأصبح لكل منهما مجموعة من الميزات والابتكارات الخاصة التي تبرزهما.

ونظرة واحدة على هاتف Huawei Y8p يتضح معها أنه أكثر من مجرد هاتف ذكي ابتدائي. من خلال اعتماد إعداد كاميرا ثلاثية الأبعاد بدقة 48 ميجابكسل، وأداء قوي، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين 128 جيجابايت، وشاشة OLED Huawei Dewdrop قياس 6.3 بوصة، يجلب هذا الهاتف الذكي الجديد ميزات تم رؤيتها فقط في الهواتف الرائدة.

بالحديث عن الكاميرا، يأتي هاتف Huawei Y8p بكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، تحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بعدسة تصوير عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. ومع ذلك، تكمن أبرز ميزة في هذه الكاميرا في القدرة على التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة بفضل دعمها للتصوير الفوتوغرافي الليلي الفائق Super Night Photography. يستخدم إعداد الكاميرا في هاتف Huawei Y8p مستشعرا من قياس 1/2 بوصة لحساسية أفضل للضوء تعمل على تحسين السطوع والتفاصيل، بينما يساعد الذكاء الاصطناعي في تثبيت اللقطة، مما ينتج صورة مضاءة تمامًا، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. الهاتف الآخر الذي تم تقديمه لهذه السلسلة هو Huawei Y6p، الذي يتخذ نهجًا أكثر تركيزا على الأداء. في حين أنه يحتوي أيضا على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، و3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وشاشة Huawei Dewdrop كبيرة قياس 6.3 بوصة، فإن الميزة الرئيسية هنا في الواقع هي البطارية الضخمة بسعة 5000 ميللي أمبير.