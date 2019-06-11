HUAWEI Y9 Prime 2019 الهدية الأمثل في العيد

نقترب أكثر فأكثر من الأعياد حيث تسود السعادة والابتهاج في جميع أنحاء البلاد، وأفضل الهدايا في هذا الموسم هي تلك التي يمكن أن نستخدمها لفترة طويلة حتى وإن كنت لم تقرر بعد ماذا ستهدي أحباءك، لدينا أخبار رائعة لك: لا داعي للحيرة في اختيار الهدايا للعيد، فقد طرحت Huawei بالفعل HUAWEI Y9 Prime 2019 أحدث إصدارات سلسة هواتف Y حيث يقدم مزايا رائعة وخصائص مناسبة. ومن أهم ميزات جهاز Y9 Prime 2019 ما يلي:

تجربة عرض كبيرة مختلفة كلياً

يأتي جهاز HUAWEI Y9 Prime 2019 مع شاشة عرض كاملة من Huawei بقياس 6.59 بوصة، وهو خال تماماً من الثلمات والثقوب والمنزلقات. يقدم هذا التصميم الخالي من الحواف شاشة كبيرة مثالية ومناسبة تماماً لمشاهدة الأفلام أونلاين وكبيرة بما فيه الكفاية لرؤية كامل أرض المعركة عندما تغمس نفسك في الألعاب وتكون دائماً في الريادة. عند عرض الصور على الشاشة؛ تبدو بألوان حقيقية تماماً كالعالم المحيط بك بفضل شاشة FHD+.

قد ينتج الحصول والتمتع بشاشة بهذا الحجم قضاء ساعات مطولة أمام هذا الهاتف، لاداعي لأي قلق! فقد حصل هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019 على ترخيص شركة تي يو في رين لاند لمعايير السلامة لانبعاثات الضوء الأزرق، مما جعله آمناً و “صديقاً” لفترات الاستخدام المطولة.

لا يوجد هناك طريقة أكثر روعة لالتقاط صور السيلفي

تعد الكاميرا التلقائية “المنبثقة” السبب الرئيسي خلف تمتع هذا الهاتف بشاشة عرض كبيرة، فهي قياس 16 ميغابكسل مع فتحة عدسة F2.2 وهي غير مرئية للعين المجردة حيث تختبئ ضمن جسد الجهاز وقادرة على التعرف الفوري والدقيق على أجسام وعناصر مختلفة مع 8 سيناريوهات متنوعة بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي. وعندما تريد أن تأخذ صورة سيلفي، فقط قم بتفعيل الكاميرا ودعها تظهر من الحافة العليا للجهاز خلال ثانية واحدة، التقط صورة السيلفي ثم بعدها انتظر عودتها لمنزلها تماماً كما خرجت منه.

كاميرا رئيسية ثلاثية بقدرة مميزة

يعتلي خلف الجهاز ثلاث كاميرات: 16 ميغابكسل + 8 ميغابكسل + 2 ميغابكسل، ومن خلال هذه العدسات سوف تحصل على صور واضحة مع جودة استثنائية وتباين عالٍ. و تسمح العدسةذات 16 ميغابكسل بمزيدٍ من الإضاءة نحو الحساس بحيث تلتقط صوراً غنية بالألوان في الليل وظروف الإضاءة المنخفضة. وإذا ما أردت التمتع بفيديو معين احتوى على لحظات مميزة، هناك الفيديو بحركة بطيئة على هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019، فهو يسجل 480 إطار بالثانية الواحدة ويعمل على تشغيلها مجدداً بمعدل 1/16 مقارنة بالسرعة العادية.

لا شيئ يردعك

يأتي هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019 ببطارية كبيرة سعة 4000 مللي أمبير تدوم طويلاً لتريحك من فواصل شحن الهاتف. وفي قلب هذا الجهاز هناك معالج كايرين Kirin 710F، والذي يزود هاتفك باداء ممتاز ويزيد من كفاءة الطاقة، وهناك أيضاً 4 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت كافية لحفظ كافة صورك ومقاطع الفيديو وأية بيانات أخرى تريد حفظها في جهازك.

سعر مناسب للجميع

يأتي جهاز Y9 Prime 2019 بسعر مميز جداً يناسب القدرة الشرائية للشريحة العظمى من المجتمع (189 ديناراً فقط) مما يجعله بالفعل الهدية المثالية لعيد الفطر، خصوصاً مع المواصفات الرائعة التي مررنا عليها في هذا المقال.