HUAWEI Y9 Prime 2019 شاشة بانورامية..كاميرا منبثقة..وسعر رائع

أطلقت شركة Huawei منذ فترة وجيزة هاتفها الذكي الجديد HUAWEI Y9 Prime 2019، قدمت فيه ابتكارات مذهلة بسعر مناسب لا يثقل على ميزانيتك. فهذا الجهاز يتضمن شاشة عرض كاملة مطلقة جديدة تماماً ذات إطار نحيف جداً، ومجموعة من المزايا الفريدة والرائعة حقاً.

شاشة العرض الكاملة المطلقة الجديدة كلياً من Huawei

من أهم الأجزاء التي يهتم بها المستخدمون في الهاتف الذكي الحديث شاشته، وعندما تمتلك الهاتف الذكيHUAWEI Y9 Prime 2019، سيصبح لديك الكثير منها، فشاشته واسعة بمقاس 6.59 إنش وهي من شاشات العرض الكاملة المطلقة الجديدة التي تختفي فيها أي ثلم أو منزلقات لتقدم تجربة مشاهدة سلسة وممتدة دون أي معوقات. وهكذا تحصل على مساحة من الشاشة دون انقطاع بدقة الوضوح الكامل المعزز FHD+ وبدقة تبلغ 2340 × 1080 بكسل.

وراعت Huawei في تصميم هذه الشاشة إمكانية استخدامها لفترات طويلة، فجعلتها مزودة بحماية للعين من الأشعة الزرقاء وفق المعايير المعتمدة من منظمة TÜV Rheinland، وهي ميزة تعمل على تصفية أشعة الضوء الأزرق الضارة وتعدّل درجة حرارة الألوان كي تحمي العين من الإجهاد عند النظر للشاشة لمدة طويلة.

ودمجت Huawei هذه الشاشة المذهلة في تصميم الهاتف الذكي HUAWEI Y9 Prime ذو القوس ثلاثي الأبعاد، والذي يتسم بمظهر شبيه بالزجاج دون أن يعني ذلك تراجعاً على مستوى المتانة. وينقسم هذا التصميم إلى ثلاثة أجزا: يضم الثلث العلوي للكاميرا الثلاثية ومستشعر بصمة الإصبع، أما الثلثين السفليين فيتمتعان بمظهر بسيط وأنيق مع درجة لونية داكنة.

كاميرا أمامية منبثقة

كي تتمكن Huawei من تقديم هذه الشاشة الواسعة ذات الإطار النحيف في الهاتف الذكي HUAWEI Y9 Prime 2019 أزالت الحواف الثخينة حول الشاشة وثلمة الكاميرا والمستشعرات الأخرى من سطحها، وهنا يطرح السؤال البديهي: أين ذهبت الكاميرا الأمامية والمستشعرات الأخرى. الواقع أن Huawei نقلت الكاميرا الأمامية إلى الجزء العلوي من الهاتف وأصبحت تظهر تلقائياً عند الحاجة فحسب، وبهذا تختفي الكاميرا عن الأنظار عندما لا تستخدمها وتنتفي الحاجة للثلمة المخصصة لها في الشاشة.

لكن لا تظن أن هذه الكاميرا أقل جودة وقوة لأنها تظهر وتختفي، بل ستجدها مزودة بعدسة قوية بدقة 16 ميغابكسل وهي مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي القوية من Huawei والتي تستطيع التعرف على ما يصل إلى ثمانية أنواع من المشاهد والأشياء بدقة عالية. ويقدم الجهاز أيضًا مزايا الإضاءة ثلاثية الأبعاد للصور الشخصية وقدرات التغلب على الإضاءة الخلفية بدعم من الذكاء الاصطناعي التي تتيح للمستخدم التقاط صور سيلفي مذهلة.

كاميرا ثلاثية قوية

يجد المستخدم في الجانب الخلفي من الهاتف الذكي HUAWEI Y9 Prime 2019 كاميرا ثلاثية مكونة من ثلاث كاميرات: 16 ميغابكسل+8 ميغابكسل+2 ميغابكسل، وبهذا تتمكن من التقاط أدق التفاصيل لكل مشهد بنقاء عالٍ وتباين ممتاز وجودة مدهشة.

الكاميرا بدقة 16 ميغابكسل مزودة بفتحة عدسة واسعة من قياس F/1.8 ما يمكنها من التقاط إضاءة أعلى فتنتج صورًا مشرقة غنية بالألوان، وتساعدها الكاميرا بدقة 2 ميغابكسل في توليد العمق لتتيح للمستخدم تطبيق مؤثرات حقل الصورة. وتتمتع الكاميرا بدقة 8 ميغابكسل بمجال رؤية واسع بزاوية 120 درجة لالتقاط الصور بزاوية تصوير عريضة، والتي تبدو رائعة أكثر عند عرضها على شاشة هذا الجهاز بفضل امتدادها الواسع. وتمتاز الكاميرا أيضاً بإمكانية التصوير في الوضع الليلي مع تثبيت الصورة الرقمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهذا مفيد للتصوير الفوتوغرافي والتقاط الفيديو في حالات الإضاءة الخافتة، بالإضافة إلى تصوير مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة جداً بسرعة 480 إطاراً في الثانية.

قلب قوي الأداء

الهاتف الذكي HUAWEI Y9 Prime 2019 مزود ببطارية قوية جداً تبلغ قدرتها 4000 مللي أمبير، فضلاً عن أن استهلاك طاقتها خاضع لإدارة الطاقة بالذكاء الاصطناعي ما يضمن تحقيق كفاءة عالية. ويعمل الهاتف بالاعتماد على المعالج Kirin 710 الذي يشغل نظام أندرويد 9.0 مع نظام EMUI 9.0، ويدعم ذلك ذاكرة رام بسعة 4 جيجابايت مع سعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 512 جيجابايت.

هل وجدت الجهاز جذاباً وتريد شراءه؟ الهاتف الذكي HUAWEI Y9 Prime 2019 متوفر الآن في الأسواق بثلاثة ألوان: الأسود الحالك، الأزرق الياقوتي، الأخضر الزمردي وبسعر 189 ديناراً فقط!