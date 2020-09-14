Huawei Y9a: أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف Huawei Y متوفر الآن للطلب المسبق في الأردن

قامت هواوي مؤخرًا بتحديث سلسلة هواتف Huawei Y من خلال أحدث هواتفها الذكية المتطورة، Huawei Y9a، المتوفر حاليًا للطلب المسبق في السوق الأردني. بميزاته الغنية وتصميمه الأنيق، وسعره المشجع، يعدّ هاتف Huawei Y9a أحد أفضل الهواتف الذكية من هواوي ولسبب وجيه. يستهدف هذا الهاتف الجمهور الأصغر سنًا، حيث تم تجهيزه بإعداد كاميرا فائقة SuperCamera ويَعِد بتقديم أداءٍ قوي مع بطارية تدوم طوال اليوم، وميزات تقنية الشحن فائق السرعة SuperCharge. إليك نظرة متعمقة على ما يقدمه هذا الهاتف الذكي الجديد.

كاميرا فائقة SuperCamera مع إعداد رباعي بدقة 64 ميجابكسل

بعيدًا عن معايير الهواتف الذكية المعتادة، يأتي هاتف Huawei Y9a مزودًا بإعداد مذهل للكاميرا الرباعية بدقة 64 ميجابكسل للارتقاء إلى مستوى الكاميرات الفائقة SuperCamera. يتكون هذا الإعداد من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة جدًا بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، لتجربة تصوير جميع السيناريوهات.

وباستعراض التفاصيل، تم تجهيز الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 للتصوير عالي الدقة بتفاصيل غنية ومعززة. العدسة ذات الزاوية العرضة جدًا بدقة 8 ميجابكسل من ناحية أخرى تحتوي على عدسة f/2.4 وتوفر مجال رؤية بزاوية تصل حتى 120 درجة، مع دعم تسجيل المقاطع بزاوية عريضة أيضًا. تساهم عدسة العمق بدقة 2 ميجابكسل في تأثيرات بوكيه وتعمل مع الكاميرا الرئيسية للحصول على لقطات بورتريه جميلة مع خلفيات ضبابية، بينما تسمح عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بالتقاط صور عن قرب تصل إلى 4 سم.

يسمح إعداد الكاميرا أيضًا بالتصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة بفضل الوضع الليلي الفائق. تستخدم هذه الميزة خوارزميات قوية لتحقيق نتائج مذهلة للصور الليلية. تعمل هذه الميزة أيضًا على تفتيح لون البشرة والخلفيات في الليل. كل هذا أصبح ممكنًا بفضلISO 51200 العالي، ومستشعر الكاميرا الرئيسية الكبير قياس 1/1.7 بوصة، والكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وفتحة العدسة الكبيرة f/1.8. يُستكمل ذلك بخوارزمية تقليل الضوضاء متعددة الإطارات لتثبيت الصورة، والتي يمكن أن تدعم الكاميرا لمدة تصل إلى 6 ثوانٍ أثناء حملها باليد، أو حتى 30 ثانية للتصوير بالتعرض الطويل على حامل ثلاثي القوائم.

ميزة رئيسية أخرى هي Smart Snapshots التي تسمح لهاتف Huawei Y9a باكتشاف الهدف من خلال خمسة أوضاع للتصوير؛ تشمل الأطفال والحيوانات الأليفة، والرياضة والزهور، والمناظر الطبيعية، إلى جانب أكثر من عشرة سيناريوهات تصوير مثل اللعب والرياضة والقفز وركوب الدراجات. هذه الميزة تسمح لهاتف Huawei Y9a بالتنبؤ بذكاء بالموضوع وطبيعة اللقطة لضبط جميع الإعدادات المطلوبة لتلك اللقطة المثالية. يوفر إعداد الكاميرا أيضًا تثبيت فيديو EIS للحصول على تسجيلات أوضح، وهو مفيد بشكل خاص لمواكبة مدونات الفيديو.

تتصدر كل ذلك الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل مع خوارزمية AI Beauty 5.1 المصممة خصيصًا وفقًا للعمر والجنس، وتعزز جوانب مثل نسيج الجلد والحواجب والشعر، كما أنها تضبط الصورة إذا كانت حادة للغاية، وتزيل أي تشويش، وتستخدم الفلاش الدائري للإضاءة.

أداء طوال اليوم مع شاحن فائق السرعة SuperCharge

مع إنجاز المزيد من المهام على الهواتف الذكية اليوم، أصبح امتلاك بطارية كبيرة شرطًا مسبقًا. ومع ذلك، يمكن أن تستغرق البطاريات الكبيرة أيضًا وقتًا طويلاً لإعادة شحنها، مما يعني قضاء قدر كبير من الوقت في إعادة شحن الهاتف فقط. حلّت هواوي هذه المشكلة من خلال ميزة الشحن فائق السرعة Huawei SuperCharge بقدرة 40 واط في هاتف Huawei Y9a. تأتي هذه الميزة عادةً في الأجهزة الرائدة، وهي تسمح للهاتف الذكي بشحن ما يصل إلى قرابة الـ 70% خلال 30 دقيقة فقط، حتى بالنسبة لبطارية كبيرة مثل بطارية Huawei Y9a التي تبلغ 4200 ميللي أمبير، مما يمنح المستخدمين استعمال هواتفهم دون انقطاع أثناء الاستخدام الممتد. بالإضافة إلى ذلك، تعمل تقنية توفير الطاقة Huawei AI على تحسين استخدام البطارية للحصول على تجربة مستخدم أفضل وأطول.

يأخذ Huawei Y9a أيضًا في الاعتبار الحاجة إلى مساحة تخزين كبيرة، حيث يأتي الهاتف بسعة تخزين 128 جيجابايت التي تُعدّ مثالية للملفات الكبيرة والموسيقى والألعاب ومقاطع الفيديو، وغير ذلك الكثير، ويمكن توسيعها إلى 256 جيجابايت باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية. وفي الوقت نفسه، يتميز هاتف Huawei Y9a أيضًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت للحصول على أداء أكثر سلاسة أثناء تشغيل تطبيقات متعددة، وحتى تقديم تجربة تعدد المهام بصورة متكافئة في الخلفية.

تصميم أيقوني مع هالة دائرية

بصرف النظر عن ميزاته القوية، يتميز هاتف Huawei Y9a أيضًا بتصميم ممتاز يمكن رؤيته في الجزء الأمامي والخلفي من الهاتف.

في المقدمة، تمهد شاشة Ultra FullView الكبيرة قياس 6.63 بوصة بدقة FHD التي تبلغ 2400×1800 الطريق لتجربة مشاهدة غامرة. يُعزى هذا بشكل أساسي إلى الحد الأدنى من الحواف، والذي يوفر لهاتف Huawei Y9a نسبة الشاشة إلى الجسم بمقدار يبلغ 92.02%. ومع ذلك، تستمر جماليات تصميم الهاتف في الجزء الخلفي بتصميم الهالة الدائرية Halo Ring. تذكرنا بسلسلة Huawei Mate 30 الرائدة، حيث تجمع روح التصميم هذه أجهزة الكاميرا معًا، محاطة بحلقة خارجية محفورة من خلال عملية طلاء فريدة، للحصول على مظهر نهائي أنيق. بشكل عام، يتميز هاتف Huawei Y9a بتصميم مريح قوسي ثلاثي الأبعاد، مع إطار قوي بلمسة نهائية لامعة تشبه الزجاج. على طول الحافة يوجد قارئ بصمات الأصابع 2 في واحد وزر التشغيل، مما يضيف إلى المظهر الانسيابي أيضًا.

تجربة فائقة مع واجهة المستخدم EMUI 10.1

يتصدر EMUI 10.1 كل هذا كمعيار يوفر مجموعة واسعة من الميزات الذكية لتجربة سلسة وذكية. يتضمن ذلك تطبيق مكالمات الفيديو Huawei MeeTime وSmart Collage لتحرير الصور معًا، وأدوات التحكم في الإيماءات البديهية لتفاعلات المستخدم بشكل أسهل، وحتى مساعد الألعاب – Game Assistant للحصول على تجربة ألعاب محسّنة. يمكن لعشاق الموسيقى أيضًا الاستمتاع بميزات مثل Party Mode، في حين أن الألعاب أو مشاهدة الأفلام أصبحت غامرة أكثر مع Ultra Shadow Enhancement الذي يحسن التباين والنطاق الديناميكي.

يأتي هاتف Huawei Y9 مزودًا أيضًا بمتجر Huawei AppGallery المثبت مسبقًا، للبحث عن جميع التطبيقات الشائعة وتحميلها بسهولة. يمكن للمستخدمين أيضًا تحميل أداة البحث Petal Search، الذي يكمل متجر Huawei AppGallery ويوفر الوصول إلى مليون تطبيق، وهو سهل الاستخدام بحيث يمكنك وضعه على الشاشة الرئيسية لهاتفك.

هاتف Huawei Y9a ليس مجرد هاتف ذكي من الفئة الابتدائية. بفضل ميزاته القوية وتصميمه الرائع، يبرز هذا الهاتف من بقية الهواتف في فئته نفسها، مما يجعله إضافة قوية لسلسلة هواتف Huawei Y. تم تصميم كل ميزة مع مراعاة احتياجات المستخدم، مما يعد بتجربة مستخدم لم يسبق لها مثيل.

هذا الهاتف الرائع متوفر الآن للطلب المسبق في الأردن خلال الفترة ما بين 13-22 أيلول الجاري، ويمكنك اقتناؤه بسعر 205 دنانير، عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://bit.ly/33gcZ7u، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي، وستحصل على سوار Huawei Band 4 بقيمة 31 دينارًا كهدية مجانية.