أطلقت Infinix العلامة التجارية الرائدة والمبتكرة في سوق الهواتف الذكية، هاتفها S4 الجديد بمميزات منافسة محدثة ثورة جديدة فى فئة الهواتف المتوسطة الصغرى “الأقل من 150 دينار أردنى”.

من جانبه قال السيد هنري بارك مدير العلامات التجارية بالشرق الأوسط في شركة Infinix إن هاتف انفينكس S4 حقق نجاح كبير بمجرد طرحه في الاسواق العربية و الافريقية.

وأضاف بارك خلال مائدة حوار جمعت عدد من صحفيين قطاع الاتصالات ، أن Infinix توفر باستمرار أحدث التقنيات للمستهلكين ، مؤكداً أن الكاميرا السيلفي 32 ميجابيكسل الرائعة في انفينكس S4 ، هي إنجاز كبير يصعب منافسته في هذه الفئة السعرية”

وأوضح أيضا أنه تم إعداد Infinix S4 لتغيير مشهد السيلفي من خلال كاميرا سيلفي 32 ميجا AI التي تتمتع بذكاء أعلى بكثير، كما يأتي الهاتف بشاشة عرض 6.2 بوصة ، وكاميرا خلفية ثلاثية للحصول على صور شخصية أفضل وبأوضاع تصوير مختلفه ، ومعالج ثماني النواة ، وبطارية بقوة 4000 مللي أمبير ، و واجهه مستخدم مبنيه علي احدث اصدار من الاندرويد XOS 5.0 مطوره لتجربة تشغيل سلسة وسريعه.

وكشف أنه تم اختيار S4 لتحدي الهواتف الذكية التي تهيمن حالياً على الفئة المتوسطة الصغري ، وتحتل مكانتها الصحيحة بين أفضل الهواتف الذكية المذهلة هذا العام.



ولفت إلى أن Infinix حققت أداءً جيدًا في الماضي في فئة مستوى الدخول المنخفضه من سلسه SMART و HOT

اما سلسه الS وخصوصا هاتف S4 يركز علي تقديم أفضل سيلفي حاليا في الفئه السعريه وسيساعدك ان تتحول الي نجم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم تنسى Infinix أبدًا قوه البطارية الخاصة بها، حيث يحتوي S4 علي نظام ذكي لإدارة الطاقة يساعد في تحسين استخدام الطاقة عن طريق إحداث حالة غير نشطة تلقائياً للتطبيقات غير المستخدمة ووقف امتصاص الطاقه، بمعنى آخر ، يتم استهلاك الطاقة اللازمة فقط في كل مرة يتم فيها استخدام الهاتف ، وهو ابتكار حقيقي يضمن لنا الحفاظ علي موارد البيئة.

ومن حيث وسائل الامان تم تزويد هاتف S4 بميزة فتح قفل الهاتف عن طريق بصمه الوجه جنباً إلى جنب مع تقنية بصمات الأصابع ، فتكونا معًا أمانًا قويًا لجميع البيانات المخزنة في الهاتف.

أما عن خدمات ما بعد البيع قال بارك أن صيانه هواتف انفينكس تتم من خلال “كارل كير” وهي احد الشركات التابعة لمجموعة ترانشن العالمية، و فى القريب العاجل ستنتشر فروع مراكز الصيانة فى الأردن، وقد قامت انفينيكس بالتوسع في فروع الصيانة فى باقى الاسواق الافريقية حيث بلغ عدد فروعها 12 فرع على مستوى جمهورية مصر على سبيل المثال