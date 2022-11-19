INVESTBANK الراعِ الرسمي لكأس العالم بالدار في Exit Club

أعلن INVESTBANK (البنك الاستثماري)، الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة، عن رعايته الرسمية لكأس العالم بالدار في Exit Club-Amman ، والذي سينقل مباريات كأس العالم التي ستنطلق في قطر 20 تشرين الثاني الجاري.

وسيتيح INVESTBANKلزوار نادي Exit Club-Amman فرصة الفوز بجائزة قيمتها 1000 دينار أردني نقداً لرابح واحد عند إصدارهم إحدى بطاقاته الائتمانية من خلال رمز الاستجابة السريعة QR، شريطة حصولهم على موافقة البنك الفورية.

كما سيقدم البنك رعايته لمقهى زهر وريحان ومقهى ديار طيلة مباريات كأس العالم، حيث سيحصل حاملو بطاقات الائتمان على خصم مقداره 20٪ عند دفع ثمن طلباتهم باستخدام بطاقات INVESTBANK الائتمانية إضافة إلى 2% كاسترداد نقدي.

وفي تعقيبه على هذه الرعاية قال مدير عام INVESTBANK منتصر دوّاس: “يسرّنا في البنك أن نكون داعمين لعدد من المواقع التي تبث بطولة كأس العالم في قطر، هذه البطولة التي ينتظرها الملايين من مشجعي وعشاق كرة القدم في الأردن وخارجه، لذا حرصنا على أن نتواجد بينهم ومعهم لنقدم لهم خدماتنا المصرفية والعديد من المزايا الحصرية المرافقة لهذه الخدمات”.