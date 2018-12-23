“INVESTBANK” يتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

عمان– وقع “INVESTBANK” (البنك الاستثماري)؛ الرائد في توفير الحلول المصرفية المبتكرة، اتفاقية مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، لرعاية وتطوير مساحات تعليمية آمنة وصديقة للبيئة للأطفال في محمية عجلون؛ حيث تندرج هذه الاتفاقية تحت مظلة “صندوق الشمس” للمسؤولية الاجتماعية للبنك، التي تسمح له بتطوير هذا المشروع مع التركيز على التوعية في مجالي التعليم والبيئة.

ومن المقرر أن تضم هذه المنطقة المخصصة للأطفال والمقترح إقامتها في محمية غابات عجلون، العديد من الألعاب الترفيهية والبيئية والتفاعلية، كما ستكون متاحة لجميع زوار المحمية من الأطفال وأبناء المجتمع المحلي، ما يسمح لهم باللعب والتعلم في أجواء ممتعة ومفعمة بالحيوية في وقت واحد.

وستعمل هذه المنطقة الآمنة والصديقة للبيئة على تحفيز عقول الأطفال وتطوير مهاراتهم الاجتماعية، إضافة إلى إتاحة المجال لهم للتعرف على البيئة والطبيعة وطرق حمايتهما. وتم اختيار الألعاب في هذه المنطقة بناء على معايير دقيقة أخذت في عين الاعتبار أعمار الأطفال وقدراتهم البدنية المختلفة، وبما يتناسب ونمط حياة أهالي عجلون.

وفي تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية، قال مدير عام “INVESTBANK”، منتصر دوّاس:” فخورون بالتعاون وتوحيد جهودنا مجدداً مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لإثراء محافظة عجلون بالمزيد من المشاريع المستدامة التي سيكون لها تأثير كبير ومجد في المنطقة”، مشيراً إلى أن المساحة المخصصة للأطفال اهتمت بأدق التفاصيل التي تعنى بتنمية قدرات الطفل العقلية والبدنية بالإضافة إلى تطوير مهاراته الاجتماعية”. وشدد دوّاس على أن الوقت قد حان لتغيير النهج التعليمي من التقليدي إلى التفاعلي لتحقيق أعلى المعايير في هذا المجال.