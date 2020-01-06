“INVESTBANK” يتوج 2019 بسبع جوائز عالمية

عمان- اختتم “INVESTBANK” (البنك الاستثماري) الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة، العام 2019، بحصوله على خمس جوائز، ليرتفع عدد الجوائز التي حصل عليها البنك خلال العام إلى 7، بعد فوزه في وقت سابق بجائزتي “البنك الرقمي الأكثر ابتكاراً” و”أفضل موقع إلكتروني” في الأردن 2019 من قبل “جلوبال فاينانس”.

وأعلنت “Global Banking & Finance Awards” التي تعد من أبرز الجوائز العالمية في مجال الصناعة المصرفية والمالية، مؤخرا، عن حصول “INVESTBANK” على جائزة؛ أفضل بنك في خدمات البطاقات الائتمانية، أفضل بنك في تقديم الخدمات للشركات، أفضل بنك في المسؤولية الاجتماعية، أفضل بنك في لخدمات الأفراد، وأفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية.

ويعد العام 2019، نقطة مضيئة في مسيرة “INVESTBANK”؛ حيث حصل على تقدير دولي لحلوله المالية الرائدة والمبتكرة واستراتيجيته المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى خدماته ذات المعايير العالمية التي يوفرها لعملائه.

وتمنح جوائز “Global Banking & Finance Awards” للمؤسسات المصرفية والمالية البارزة حول العالم تقديراً لجهودها في تطبيق استراتيجيات مبتكرة في الاستثمار والخدمات المصرفية وتحقيق إنجازات مهمة وإحداث تأثير إيجابي على صعيد تطوير القطاع المصرفي والمالي.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز المتميز، أعرب مدير عام “INVESTBANK”، منتصر دوّاس، عن فخر البنك بالحصول على 7 جوائز في العام 2019، وقال: “تعد هذه الجوائز بمثابة التقدير لرؤيتنا وقدرتنا على الابتكار، لذا نفخر بتوفير الخدمات المصرفية الرائدة للشركات والأفراد، وسنواصل إيجاد وتطوير حلول جديدة تناسب احتياجات عملائنا”.

وأضاف دواس: “اليوم، يلعب INVESTBANK دوراً أساسياً في تشكيل القطاع المصرفي الأردني عبر دمجه للابتكار في رؤيته واستراتيجيته، نحن نسعى باستمرار لتقديم أحدث الحلول والمنتجات المالية والمصرفية التي تشمل التحول الرقمي”.