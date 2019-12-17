“INVESTBANK” يحتفي بالفنان الأردني مهنا الدرة

عمان – تكريما للفنان الأردني المشهور مهنا الدرة، رائد الفن التشكيلي الحديث، أسدل INVESTBANK (البنك الاستثماري)، الرائد في توفير الحلول المصرفية المبتكرة، الستار عن مجموعة لوحات للفنان الدرة، وذلك خلال حفل خاص أقيم يوم الأحد الماضي في المقر الرئيسي للبنك.

وحضر الحفل الفنان مهنا الدرة، ومدير عام INVESTBANK منتصر دواس، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في البنك.

وقد قام INVESTBANK بتكليف الفنان المشهور، الذي يُعد أول أردني يتلقى تعليما أكاديميا في الفن من أكاديمية الفنون الجميلة في روما التي تخرج منها في العام 1958، وأول من قدم الفن التكعيبي والتجريدي في الفنون بالأردن، برسم لوحة مستوحاة من قيم وعلامة البنك التجارية.

وخلال حفل قام الفنان مهنا الدرة ومدير عام INVESTBANK منتصر دوّاس بقص الشريط، احتفالا بلوحة INVESTBANK الخاصة، إلى جانب لوحات أخرى، في خطوة تهدف إلى دعوة زوار البنك للتأمل في روعة وإتقان الفن الذي يقدمه الدرة، إضافة إلى التأكيد على أهمية الفن كحافز للتغيير والابتكار. وأعرب مدير عام INVESTBANK منتصر دوّاس، عن فخر البنك بشراكته المتميزة مع واحد من أشهر الفنانين الأردنيين المشهود له بالكفاءة على نطاق واسع، وقال:” لطالما نظرنا إلى هذا الفنان المبدع بعين الإعجاب والتقدير، لقد تفهم الدرة علامة البنك التجارية وما تعنيه، والآن نقوم وبكل فخر بتعليق لوحته التي رسمها خصيصاً لنا في مقرنا الرئيسي”.