“INVESTBANK” يدعم بناء وحدات زراعية على أسطح منازل مخيم غزة



عمان- مع إعلانه عن توقيع شراكة جديدة مع أسبوع عمان للتصميم ومنظمة “سطوح خضراء” لإقامة نماذج للزراعة الحضرية على أسطح مخيم غزة في جرش، يؤكد “INVESTBANK” (البنك الاستثماري)، الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة، مجدداً، ريادته في دعم المجتمعات المحلية وحماية البيئة في الأردن.

المشروع الذي ينسجم وبرامج المسؤولية الاجتماعية للبنك “صندوق الشمس” الذي يهدف إلى إعادة ربط سكان مخيم غزة بموروثهم الزراعي وتأمين جزء من احتياجاتهم الغذائية وتوفير مصدر دخل مستدام لهم يعينهم على استمرار حياتهم من خلال تصميم وبناء حدائق على أسطح منازلهم.

كما يهدف المشروع إلى تطوير مهارات سكان المخيم الزراعية لتحسين مستويات الأمن الغذائي ومعيشتهم عموماً ليكونوا أقل اعتمادا على المساعدات الخارجية.

مدير عام “INVESTBANK”، منتصر دوّاس، كشف عن حماس البنك لعقد شراكة مع أسبوع عمّان للتصميم ومنظمة “سطوح خضراء” لتنفيذ هذه المبادرة الحيوية، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعد نموذجاً جديداً لتحقيق العيش المستدام وخلق تنمية اقتصادية للمجتمع المحلي من خلال إنشاء حدائق خضراء على أسطح منازل مخيم غزة.

وشدد دواس على أن مشروع تخضير الأسطح سيعمل على تأمين سكان المخيم بجزء من احتياجاتهم الغذائية بتشجيع الممارسات الزراعية الحضرية، معرباً عن أمله في أن يكون هذا المشروع سبيلا مباشرا لتحقيق الأمن الغذائي في مخيم غزة وتطويره لمستويات جديدة ومتقدمة.

ومن جانبها، علقت رنا بيروتي، مديرة أسبوع عمان للتصميم، على الشراكة، قائلة “نسعى من خلال تعاوننا مع منظمة سطوح خضراء بتحقيق رؤيتنا باستخدام التصميم كأداة لإحداث تغيير إيجابي دائم على المجتمعات في جميع أنحاء المملكة، وذلك لما لإنتاج الغذاء واستهلاكه من أثر كبير على حياة المجتمع”.

وبدوره، قال مدير ومصمم مشروع “سطوح خضراء” ماخيل فان نيوينهوف: “كمنظمة غير ربحية، نقوم بتصميم وبناء الحدائق على أسطح المنازل في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ عليها؛ حيث يجسد هذا المشروع شغفنا بالمحافظة على البيئة والأرض من خلال توظيف خبراتنا في التصميم والزراعة الحضرية لإثرائها والمخيمات الفقيرة. نحن نسعى لخلق سبل عيش مستدامة وتمكين المجتمعات النازحة وتحقيق التنمية الاقتصادية بتعريفهم على ممارسات الزراعة الحضرية لإنتاج حاجتهم من الغذاء”.

ويتصدر “INVESTBANK” قائمة الشركات والمؤسسات المصرفية التي تدعم البيئة من خلال تبنيه ودعمه المبادرات المستدامة التي تُعنى بتحقيق الأثر الإيجابي المستمر، ولعل مشروع الزراعة العضوية في محافظة عجلون الذي دخل عامه الثامن خير دليل على هذا الدعم الذي أسهم في بناء قدرات الأفراد ومجتمعاتهم لتحقيق المزيد من النجاح والازدهار وتعزيز روح الولاء والمسؤولية تجاه مجتمع أكبر.