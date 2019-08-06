” INVESTBANK” يدعم مبادرة الجبال السبعة

عمان-يحرص INVESTBANK (البنك الاستثماري)، الرائد في توفير الحلول المصرفية المبتكرة عند دعمه لقضايا مجتمعية ومبادرات إنسانية أن تكون متوافقة وبرامج مسؤوليته المجتمعية التي تعزز دوره في خدمة المجتمع ومساهمته في توفير الحياة المريحة والكريمة لأفراده، ما يمنح عمل البنك قيمة إنسانية حضارية رفيعة إلى جانب دوره الاقتصادي والاستثماري المتميز.

وضمن هذا الإطار، ينظر INVESTBANK لمبادرة “الجبال السبعة” كأحد المبادرات الإنسانية النوعية ذات الأهداف الجليلة، لذا أعلن عن دعمه لها في سنتها الثانية لتسلق جبل “ميرو” في تنزانيا بمشاركة 23 طالباً وطالبة من مدرسة الشويفات الدولية لجمع التبرعات لعلاج مرضى مركز الحسين للسرطان الأقل حظاً.

وقام الطلبة الذين خضعوا لتدريبات مكثفة لخوض مغامرة تسلق جبل “ميرو” هذا الشهر، بقيادة المغامر الأردني مصطفى سلامة، بهدف جمع مبلغ 100 الف دولار، يخصص 70 % منه لدعم علاج مرضى السرطان.

وفي تعليقه على دعم هذه المبادرة، أكد مدير عام INVESTBANK، منتصر دوّاس، حرص البنك الدائم على المساهمة في نشر وزيادة الوعي بمهام مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، وقال :”تمثل هذه المبادرة قيمنا الأساسية لدعم برامج التوعية والتنمية المجتمعية في المملكة، لأجل ذلك نحن نقدرجليا النوايا النبيلة والجهود العظيمة التي يبذلها الطلبة لدعم مرضى السرطان الأقل حظاً في الأردن. ”

وأشار دوّاس إلى أن INVESTBANK يتصدر قائمة الشركات والمؤسسات المصرفية التي تدعم المبادرات المستدامة والتي تُعنى تحقيق الأثر الإيجابي المستمر، وتسهم في بناء قدرات الأفراد ومجتمعاتهم لتحقيق المزيد من النجاح والازدهار وتعزيز روح الولاء والمسؤولية تجاه مجتمع أكبر.