“INVESTBANK” يرعى معرض الزراعة الحضرية

عمان – إيمانا منه بأهمية الفن والثقافة وما لهما من تأثيرات إيجابية على الأفراد والمجتمع، وقع INVESTBANK (البنك الاستثماري) الرائد في توفير الحلول المصرفية المبتكرة، اتفاقية مع أسبوع عمّان للتصميم لرعاية نسخته الثالثة التي ستعقد في الفترة من 4 – 12 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل في ثلاث مناطق في؛ جبل عمان، جبل اللويبدة، ورأس العين.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيقدم INVESTBANK رعايته لأسبوع عمّان للتصميم 2019، والذي يتناول حلولا للزراعة الحضرية، حيث ستقوم مبادرة سطوح خضراء Greening the Camps بتنفيذ نموذج سيتم عرضه خلال أسبوع عمان للتصميم، والذي يتكون من صناديق يتم إنشاؤها على أسطح المنازل لتلائم المساحات المحدودة، حيث يتم تزويد كل صندوق بنظام ري ذاتي يقلل من هدر المياه ويحد من تبخرها.

وبعد انتهاء المعرض، وفي إطار استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لـ INVESTBANK وشراكته مع أسبوع عمّان للتصميم، سيتم نقل هذا النموذج بالتعاون مع سطوح خضراء Greening the Camps، وإعادة تجميعه في المشروع القادم في مخيم غزة كحديقة لإحدى أسطح المنازل، كما سيتم نقل هذه التجربة إلى العديد من أسطح منازل المخيم.

وفي تعليقه، أثنى مدير عام INVESTBANK منتصر دواس على هذا التعاون الجديد “الذي يوحد جهود INVESTBANK مع شريكه الاستراتيجي أسبوع عمّان للتصميم لتنفيذ الرؤى المشتركة لنقل المعرفة وخلق الوعي بأهمية الزراعة الحضرية والتي سيتم تنفيذها في أحد المجتمعات المحلية كخطوة أولى”، معربا عن أمله في توسيع نطاق المشروع على المدى البعيد ليشمل المزيد من المستفيدين ونشر هذا النموذج على المزيد من المناطق التي تحتاج إلى الزراعة الحضرية وبما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للاقتصاد الوطني.

من جانبها، قالت مديرة أسبوع عمّان للتصميم رنا بيروتي: “يحتفي أسبوع تصميم عمان 2019 “بالاحتمالات”، حيث يشجع المصممين على تسخير قدراتهم الإبداعية لابتكار طرق تلبي احتياجات المجتمعات، وإيجاد طرق لاستغلال المساحات في الأماكن العامة في المدينة، وتوجيه سلوك المجتمع لاستهلاك الغذاء وانتاجه، وتقليل كمية المهدور منه بفعالية. لذا نحن متحمسون لشراكتنا مع INVESTBANK، التي لن تنتهي حدودها عند رعاية الحدث فحسب، بل ستمتد لما بعده لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع”.