“INVESTBANK” يطلق حملة لاسترداد نسبة من مشتريات البطاقات الائتمانية

عمان- دعماً لمعاني العطاء والكرم التي يحملها شهر رمضان المبارك، أعلن “INVESTBANK”، (البنك الاستثماري) الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة في المملكة، عن إطلاقه حملة لاسترداد عائد نقدي على جميع مشتريات البطاقات الائتمانية الصادرة عنه والتي تتم بالعملة الأردنية طيلة الشهر الفضيل.

وبموجب هذه الحملة، سيمنح “INVESTBANK” الفرصة لفائز واحد يومياً لاسترداد 15 % عائدا نقديا على جميع المشتريات المحلية، الدولية والإلكترونية والتي تتم على البطاقات الائتمانية خلال شهر رمضان المبارك.

وأعرب مدير عام “INVESTBANK”، منتصر دوّاس، عن سعادته بإطلاق هذه الحملة التي تكافئ عملاء البنك بهذا العرض الخاص خلال شهر رمضان المبارك، وقال: “بمناسبة حلول الشهر الفضيل قمنا بمكافأة عملائنا من خلال هذه الحملة وزيادة نسبة العائد النقدي لنعبر عن تقديرنا وشكرنا لهم، وهذه الحملة تعد جزءاً من استراتيجية البنك المتمثلة في تقديم أفضل الخدمات المصرفية بشكل مستمر”.

ويحصل حاملو بطاقات “INVESTBANK” الائتمانية على مدار العام، على العديد من المزايا منها برنامج Cash Rewards الذي يتميز باسترجاع 2 % عائدا نقديا على المشتريات المحلية، الدولية، الإلكترونية، وعبر نقاط البيع التي تتم على البطاقة الائتمانية، فضلاً عن برنامج “قسط على كيفك” والذي يمكّن حامل البطاقة الائتمانية من تقسيط مشترياته بفائدة 0 % لغاية 9 أشهر.