شركات وأعمال

“INVESTBANK” يطلق حملة لاسترداد نسبة من مشتريات البطاقات الائتمانية

منذ ساعة واحدة
INVESTBANK

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- دعماً لمعاني العطاء والكرم التي يحملها شهر رمضان المبارك، أعلن “INVESTBANK”، (البنك الاستثماري) الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة في المملكة، عن إطلاقه حملة لاسترداد عائد نقدي على جميع مشتريات البطاقات الائتمانية الصادرة عنه والتي تتم بالعملة الأردنية طيلة الشهر الفضيل.
وبموجب هذه الحملة، سيمنح “INVESTBANK” الفرصة لفائز واحد يومياً لاسترداد 15 % عائدا نقديا على جميع المشتريات المحلية، الدولية والإلكترونية والتي تتم على البطاقات الائتمانية خلال شهر رمضان المبارك.
وأعرب مدير عام “INVESTBANK”، منتصر دوّاس، عن سعادته بإطلاق هذه الحملة التي تكافئ عملاء البنك بهذا العرض الخاص خلال شهر رمضان المبارك، وقال: “بمناسبة حلول الشهر الفضيل قمنا بمكافأة عملائنا من خلال هذه الحملة وزيادة نسبة العائد النقدي لنعبر عن تقديرنا وشكرنا لهم، وهذه الحملة تعد جزءاً من استراتيجية البنك المتمثلة في تقديم أفضل الخدمات المصرفية بشكل مستمر”.
ويحصل حاملو بطاقات “INVESTBANK” الائتمانية على مدار العام، على العديد من المزايا منها برنامج Cash Rewards الذي يتميز باسترجاع 2 % عائدا نقديا على المشتريات المحلية، الدولية، الإلكترونية، وعبر نقاط البيع التي تتم على البطاقة الائتمانية، فضلاً عن برنامج “قسط على كيفك” والذي يمكّن حامل البطاقة الائتمانية من تقسيط مشترياته بفائدة 0 % لغاية 9 أشهر.

مقالات ذات صلة

إسدال الستار على برنامج سديم بنسخته الثانية

منذ ساعة واحدة

“متحف الأطفال” المتنقل يختتم جولة من التعلم الممتع في عجلون

منذ ساعة واحدة

“كابيتال بنك” يرعى بطولة طلال صنوبر الخيرية لكرة السلة 3*3

منذ ساعة واحدة

“Huawei” تهدي ساعة ذكية لمشتري “Mate 20 Pro”

منذ ساعة واحدة

السوق مغلق المؤشر 1770.11 1.15%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock