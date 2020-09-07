“INVESTBANK” يطلق خدمة المحادثات المصرفية “حلا” عبر “WhatsApp”

عمان – الغد – أعلن INVESTBANK (البنك الاستثماري)، الرائد في تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة، عن إطلاق خدمة المحادثات المصرفية “حلا” عبر تطبيق واتساب لتعزيز خدماتنا الالكترونية، التي تأتي ضمن التزام البنك برؤيته في أن يكون رائد العمل المصرفي المبتكر، ويقدم الحلول الرقمية التي تثري تجارب عملائه وترتقي بها.

وخدمة المحادثات المصرفية “حلا” من البنك، الحائز على جوائز دولية كأفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط، آمنة وسهلة الاستخدام تتيح للعملاء من قطاع الأفراد القيام بالعديد من معاملاتهم المصرفية اليومية بسهولة أثناء التنقل.

ومن الخدمات التي تقدمها الخدمة؛ التحقق من رصيد الحساب، آخر الحركات على حساب العميل أو بطاقته الائتمانية وتقديم معاملات القروض وتتبعها، وتحديد مواقع أجهزة الصراف الآلي / الفروع وخدمة الشكاوى، إلى جانب المزيد من الخدمات التي ستتم إضافتها في المستقبل القريب.

وفي تعليقه على هذه الخدمة المميزة، أكد مدير عام INVESTBANK منتصر دوّاس أن الخدمة المقدمة عبر تطبيق واتساب ستعزز خدمات البنك المصرفية الالكترونية الحالية، بما يخدم توقعات عملائنا بأعلى مستويات الأمان.

وقال: “نتطلع إلى إثراء تجربة عملائنا الالكترونية، وأن نرسخ ريادتنا في توفير العمليات المصرفية المبتكرة، والحلول الرقمية التي تسهّل حياة الأفراد وتتيح أداء أعمالهم بيسر وسهولة”.

وللاشتراك في هذه الخدمة، يُطلب من العملاء تسجيل الدخول إلى iBank.jo لتفعيل المحادثة عبر واتساب باستخدام رقم الهاتف الخلوي المسجل لدى البنك، وإنشاء رقم سري، ثم بدء المحادثة مع “حلا” على تطبيق واتساب، بعد التحقق من وجود علامة خضراء في نافذة المحادثة بجوار اسم INVESTBANK للتأكد من التعامل مع الحساب الرسمي للبنك.

ولضمان سلامة وأمن معلومات العملاء، يتم تشفير جميع الرسائل الموجودة على حساب واتساب للأعمال الذي يتم التحقق منه من البنك.

تم تنفيذ المشروع الذي يسمح بهذه الخيارات المتعددة للمستخدمين بالشراكة مع Infobip، وهي منصة اتصالات سحابية عالمية تمكن الشركات من بناء تجارب عملاء متصلة على نطاق واسع عبر جميع مراحل تجربة العميل. “يسعى العملاء للحصول على خدمات سريعة موثوقة وسهلة الاستخدام. مما يجعل التحول الرقمي أمرًا ضروريًا وليس اختياريا للبنوك. نحن متحمسون بالعمل مع INVESTBANK وإدراكهم أهمية النهج المتمحور حول تلبية احتياجات العملاء، وسنقوم بدورنا بالمضي نحو توفير خدمات تواصل مبتكرة تعزز خدمة البنك مع عملائه.” ” إسمار دافروفيتش” ، مدير نجاح العملاء في Infobip MENA في الأردن.

يشار إلى أن INVESTBANK يُعد رائداً في تقديم العروض المصرفية للشركات والأفراد على حد سواء، ويواصل تطوير وإنشاء حلول جديدة تناسب الاحتياجات الشخصية لعملائه وأساليب حياتهم.