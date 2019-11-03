“INVESTBANK” يطلق خدمة فتح الحساب الفوري وإصدار بطاقة ائتمانية إلكترونياً بخطوتين

عمان- عند الحديث عن الريادة والابتكار في السوق المصرفي، يتصدر “INVESTBANK” (البنك الاستثماري) قائمة البنوك التي جعلت احتياجات وتطلعات عملائه محوراً لتطوير حلوله المصرفية، وتوفير الخدمات المبتكرة المستمرة لاستقطاب الجدد منهم لإثراء تجاربهم المصرفية وجعلها أكثر انسيابية. “INVESTBANK” الذي يعد رائداً في توفير الحلول المصرفية المبتكرة، أطلق مؤخراً خدمة تمكن العملاء الجدد من فتح حساب فوري وإصدار بطاقة ائتمانية إلكترونياً بخطوتين فقط، في أي وقت ومن أي مكان بدون الحاجة للانتظار في الفرع أو تعبئة المعاملات الورقية اختصاراً لوقتهم وجهدهم.

الخدمة الجديدة من “INVESTBANK” تتيح للعميل فتح حساب بنكي على الفور أو تقديم طلب إصدار بطاقة ائتمانية من خلال خطوات بسيطة وآمنة وسريعة، وذلك عن طريق تحميل صورة عن بطاقة الأحوال المدنية؛ حيث يتم بعدها تعبئة معظم الحقول تلقائياً، وعند الانتهاء من تقديم الطلب سيحصل العميل على رقم حسابه ورقم مرجعي لبدء استقبال الحوالات الواردة إلى حسابه، ومن ثم القيام بزيارة سريعة لأقرب فرع خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لتفعيل الحساب الجديد أو الحصول على بطاقة ائتمانية. وفي تعليقه على إطلاق هذه الخدمة، قال مدير عام “INVESTBANK” منتصر دوّاس: “إن الابتكار هو المحرك الرئيسي لـINVESTBANK للبقاء في مقدمة المؤسسات التي تقدم خدمات بأحدث الحلول التكنولوجية، ونسعى من خلال هذه الخدمة إلى إقامة علاقات جديدة وطويلة الأمد مع عملائنا”، مشدداً على فعالية هذه الخدمة التي تسمح للعملاء الجدد بفتح حساباتهم بسهولة ويسر مما يوفر الوقت والجهد، إلى جانب تماشي هذه الخدمة واستراتيجية INVESTBANK بالمحافظة على البيئة من خلال تقليص الأعمال الورقية”. وبمجرد تفعيل الحساب، يمكن للعملاء التسجيل في خدمة الإنترنت المصرفي iBank.jo وإدارة حساباتهم وبطاقاتهم الائتمانية على مدار الساعة، وطلب دفتر شيكات، والتقدم بطلب للحصول على قرض، وغيرها من المزايا.