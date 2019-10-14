“INVESTBANK” يمنح فرصة سداد رصيد البطاقات بفائدة 0 %

عمان – قام INVESTBANK، الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة، بإعادة إطلاق حملة تحويل رصيد البطاقات الائتمانية من البنوك الأخرى بميزات تفضيلية بعد النجاح الذي لاقته هذه الحملة العام الماضي.

تتيح الخدمة لحملة البطاقات الائتمانية من البنوك الأخرى تحويل رصيد بطاقاتهم إلى INVESTBANK، وسداده بفائدة 0 % لأول سنة، وبعدها بنسبة 1.75 % حتى سداد كامل المبلغ المحول.

وتتمتع بطاقات INVESTBANK الائتمانية بالعديد من المزايا التي تتيح للعملاء الجدد استرداد عائد نقدي بنسبة 2 % من مجموع المشتريات المحلية، الدولية، والإلكترونية التي تتم عبر البطاقة الائتمانية، إضافة إلى خطة سداد مرنة لهذه المشتريات على فترات مختارة ولغاية 9 أشهر بفائدة 0 %.

وفي تعليقه على هذا البرنامج، أكد مدير عام INVESTBANK، منتصر دوّاس “نعمل في البنك، دائماً على تنفيذ البرامج والحملات التي تتيح للعملاء الاستفادة من خدماتنا وتمنحهم قيمة مضافة، وتحويل رصيد البطاقات الائتمانية هو تجسيد لالتزامنا هذا، حيث تم تصميم هذا البرنامج بطريقة جذابة تسهل الانضمام إلى البنك، وتوضح في ذات الوقت نهجنا المتمحور حول خدمة العملاء والذي يحدد بقية تشكيلة منتجاتنا. ”

وأشار دوّاس إلى أن البرنامج الجديد “يمثل خطوة مهمة للأمام حيث أطلق استجابة لطلب العملاء وتم تطويره بما يتماشى وأهداف البنك في ضمان حصول العملاء على الدعم والمساعدة التي يحتاجونها للسيطرة على مواردهم المالية، كما ينسجم بشكل مباشر مع مهمتنا المتمثلة في مساعدة العملاء الحاليين والجدد على تحسين أوضاعهم المالية، وهي دليل ممتاز على قدرة INVESTBANK على الابتكار وجعل التجربة بسيطة وسلسة. “