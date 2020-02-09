“INVESTBANK” يواصل دعم المواهب الفنية

عمان- واصل “INVESTBANK” (البنك الاستثماري)؛ الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة، دعمه للمواهب والكفاءات الفنية الفذة؛ حيث رعى مؤخراً وللعام الثاني على التوالي عرضاً للفنان الكوميدي، علاء أبو دياب، على مسرح الشمس، وذلك يومي 6 و7 شباط (فبراير) الحالي تحت عنوان “ع الطيارة” والذي نفدت تذاكره بالكامل. ونظرا للطلب المتزايد، سيقام يوم ثالث للعرض وذلك يوم 15 من شهر شباط (فبراير) الحالي في الموقع نفسه.

ويُعد هذا العرض الفكاهي والساخر جزءاً من جولة الفنان الكوميدي التي بدأها في رام الله والقدس، التي تشمل بالإضافة إلى عمّان كلا من لندن، كندا، وألمانيا.

وأعرب المدير العام لـ”INVESTBANK”، منتصر دوّاس عن سعادته بدعم نجم صاعد وكوميدي موهوب وتقديمه إلى الجمهور الأردني، وقال: “يعنى INVESTBANK بدعم المواهب الشابة، ونأمل من خلال رعايتنا لهذا العرض في عمّان، أن نلعب دوراً ملهماً يساعد الآخرين على الاقتداء بنا ودعم الجواهر الثمينة مثل أبو دياب، من خلال منحها الفرصة للتعبير عن مواهبها أمام الجماهير وفي كل مكان”.

ولم يقتصر حسه الفكاهي على أدائه في العرض فحسب، ففي تعليقه على الرعاية، قال علاء أبو دياب: “سررت بالتعامل مع INVESTBANK للعام الثاني على التوالي. ولكن أتمنى أن يدفعولي مبلغ الرعاية عن العام إلّي فات، لأنه شيكهم رجع”.