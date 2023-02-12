“INVESTBANK” يوصي بتوزيع 10 % أرباحا على المساهمين

عمّان – الغد – اختتمت مجموعة الاستثماري (INVESTBANK) – الرائد في تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة- العام الماضي 2022 بتحقيق نتائج مالية جيدة على كافة أصعدته التشغيلية.

وأشارت البيانات، إلى ارتفاع صافي التسهيلات الائتمانية التي قدمها الاستثماري (INVESTBANK) لعملائه من الأفراد والشركات كما في نهاية العام 2022 بنسبة 7.7 % لتصل إلى 850 مليون دينار، كما ارتفع مجموع ودائع العملاء كما في نهاية العام الماضي إلى 918 مليون دينار أي بنسبة 11.4 % مقارنة” بالعام 2021.

في ذات الإطار، بلغ إجمالي موجودات البنك نحو 1.4 مليار دينار، فيما بلغ العائد على الأصول (ROA) ما نسبته 1.5 % وبلغ مجموع حقوق الملكية 196 مليون دينار، بينما بلغ العائد على حقوق المساهمين (ROE) 10.6 % في نهاية العام الماضي.

وعليه أظهرت النتائج الأولية لمجموعة الاستثماري (INVESTBANK) أرباحا صافية بعد الضريبة 20.3 مليون دينار، فيما بلغت ضريبة الدخل 10 ملايين دينار عن العام 2022.

وفي ضوء هذه النتائج، أوصى مجلس الإدارة خلال اجتماعه بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022 بنسبة 10 % من القيمة الاسمية للسهم، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني.

وفي تعليقه على هذه النتائج قال رئيس مجلس إدارة الاستثماري (INVESTBANK ) فهمي أبو خضرا، يسرّنا أن نواصل تحقيق النتائج المالية الجيدة والتي أظهرت قوة وسلامة خططنا الاستراتيجية، وقدرتنا على التعامل مع التحديات الاقتصادية التي يمر بها الأردن بمرونة عالية، مؤكداً أن البنك سيواصل تميزه وريادته في السوق المصرفي الأردني من خلال تقديم الخدمات والحلول المصرفية التقليدية والرقمية المبتكرة التي تلبي تطلعات واحتياجات عملائه.

وأعرب أبو خضرا عن شكره وتقديره لعملاء البنك لثقتهم وولائهم الدائم، كما قدم الشكر لموظفي البنك بمختلف مستوياتهم الإدارية والوظيفية على جهودهم في تحقيق هذه النتائج الجيدة.