“iRole”.. مشروع ناشئ لتشغيل السيدات عن بعد

إبراهيم المبيضين



عمان- “من رحم المعاناة يخلق الإبداع وتتحرك الأفكار نحو عالم الريادة”، هذه المقولة تنطبق تماما على قصة تأسيس منصة “iRole ” لتشبيك السيدات المحترفات بفرص عمل عن بعد، صاحبة المشروع الريادية الأردنية سوسن لوباني ابتكرت فكرتها قبل عام تقريبا بعد معاناتها بإيجاد فرصة عمل مناسبة لها.

وتتطلع لوباني، بعد تأسيس المنصة بشكلها الأولي على شبكة الإنترنت، إلى تطويرها وإطلاقها بشكل رسمي في الأردن خلال المرحلة المقبلة لتكون مساحة رقمية وشبكة اجتماعية مهنية توفر فرص عمل وأدوات لتطوير المهارات لسيدات محترفات في مجالاتهن للحصول على فرص العمل عن بعد تمكنهن من التمتع بالتوازن بين العمل والحياة الاجتماعية من خلال وظيفة منزلية وجدول زمني مرن.

ورغم أن المشروع لم يمض على تأسيسه إلا فترة عام واحد، لكنه تمكن من استقطاب اهتمام وتقدير جهات عالمية حيث حصلت فكرة المشروع الأردني الناشئ مؤخرا على جائزة في النسخه 12 من مسابقة “جائزه أورانج مشاريع المجتمعية” عن فئة “International Women’s Prize”، حيث تقدم للمسابقة العالمية حوالي 1400 طلب من 17 دولة. كما حصل المشروع سابقا على المركز الأول في الملتقى الوطني السابع للرياديين الشباب 2022 “رائدات أعمال”.

فكرة الريادية لوباني تأتي في وقت غير فيه وباء “كورونا” شكل العمل إلى الأبد، حيث أصبح هناك طلبا متزايدا على العمل المستقل وأصبحت الوظائف عن بُعد أكثر تقديرًا، مدفوعا بحركة التحول الرقمي في العالم.

وتقول لوباني، وهي أم لطفلين: “إنها اضطرت إلى ترك وظيفتها بعد انتقالها من مكان سكنها عقب الزواج إلى محافظة بعيدة عن العاصمة وذلك بسبب صعوبة التنقل، فلم تستطع استكمال مسيرتها المهنية لأن اكثر فرص العمل تتمركز في العاصمة، وبعد عامين من الانقطاع عن العمل، استطاعت أن تجد في العام 2016 عملا مناسبا (عن بعد) كمنسقة مشاريع دولية، ما حفزها لابتكار منصتها “iRole”.

وتضيف أن المنصة هي موقع إلكتروني يهدف إلى تمكين المرأة العربية في عالم العمل من خلال تقديم مهارات التوظيف الأساسية وتوفير أدوات التطوير الذاتي وورش العمل، وربط السيدات بالفرص التعليمية والمهنية في جميع أنحاء العالم ومساعدتهن في التقدم للحصول عليها.

وتؤكد مساعيها لتحويل المنصة إلى ما يشبه “الشبكة المجتمعية”، وعن الشريحة التي يستهدفها المشروع، بينت أن المنصة تستهدف السيدات في سن العمل، من أمهات منقطعات عن العمل أو يبحثن عن فرص عمل مرنة أو حديثات التخرج، كما تستهدف النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية ويواجهن صعوبات في التنقل ويرغبن في الالتحاق بالفئة العاملة، واللواتي يواجهن حواجز ثقافية تمنعهن من العمل خارج منازلهن ويبحثن عن مصدر دخل ومجتمع آمن يعملن فيه.

وتتحدث لوباني عن أهداف المشروع، وأبرزها التمكين الاقتصادي للمرأة إيمانًا بأن الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا يمهد مسارًا مباشرًا نحو النمو الاقتصادي الشامل.

وتشير لوباني إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى خدمة الشركات والجهات الباحثة عن كفاءات من السيدات، من خلال التوظيف السريع للمواهب والتقليل من نفقات التوظيف وبتقليل النفقات المادية من خلال توفير عدد أقل من المكاتب ومساحات التخزين، وضمان التنوع الجندري في الفريق.

وتعرف لوباني ريادة الأعمال بأنها: الإبداع والقدرة على استخدام الأفكار المبتكرة لإحداث فرق في المجتمع، وهي طريقة تفكير وأسلوب حياة، مشيرة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الرياديين تتركز في المراحل المبكرة للمشاريع.